Россияне решили остановить наступление Украины "зубами дракона"

🎥 Видео

Опубликовано: 13.10.2022 11:23 , Обновлено: 13.10.2022

Российские войска в Луганской области приступили к строительству масштабной линии обороны, чтобы остановить наступление ВСУ. Для этого там решили испоьзовать "зубы дракона" - изобретение финнов и немцев, появившееся во время Второй мировой войны.

[info_b][/info_b]Россияне понесли большие потери в результате стремительного наступления украинцев в Харьковской области. Они попытались устроить первую линию обороны по реке Оскол. Но ВСУ прорвали и ее и уже вышли на границу Луганской области. По словам главы Луганской ОГА Гайдая, украинцы успели освободить не менее 7 населенных пунктов в этой области. А россияне пытаются укрепиться в районе Сватово.

Освобождённые ВСУ поселки в Луганской области

Вот тут в ВС РФ и вспомнили про опыт немецко-фашистских войск и финнов во время Второй мировой и Финнской войн. “Зубы дракона” - пирамидальные сооружения из камня или бетона, призванные не дать пройти танкам и другой бронетехнике сквозь ряды обороняющихся.

Такие конструкции, плюс глубокие рвы были замечены на новых рубежах обороны рсосиян в Луганской области.

Новая линия обороны россиян состоит из двух рядов рвов. Первый должен останавливать танки, второй - быть убежищем для огневых позиций, в том числе пехоты.

https://twitter.com/saintjavelin/status/1580011095573827585

Публикуемые в Интернете видео и фото также доказывают, что русские могут пытаться таким образом защитить самую слабую часть фронта. Украинская сторона пока не подтвердила их подлинность.

Ранее Телеграф сообщил, что Украинские войска развили 4 октября успешное наступление в Херсонской области, которое началось ещё в понедельник, 3 октября. Тогда ВСУ смогли прорвать линию обороны военных РФ и вклиниться в нее на 25 километров. Уже к середине вторника украинские военные прошли ещё 20 километров. Кажется, это самое стремительное наступление (отступление) с начала войны.

ВСУ обрушили оборону русских на двух направлениях. Новая Каховка станет вторым Изюмом?