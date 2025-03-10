Опубликовано: 10.03.2025 09:16 , Обновлено: 10.03.2025

Илон Маск, основатель SpaceX, которой принадлежит система спутниковой связи Starlink, вновь оказался в центре дискуссии об Украине. В своём аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) он заявил, что Starlink является основой украинской армии и что вся линия фронта рухнет, если он её отключит. При этом он сообщил, что «сыт по горло резнёй», которая, по его мнению, «ведёт в тупик», ведь «Украина неизбежно проиграет».

В ответ одному из пользователей X, который обратил внимание на взгляды американца, Маск напомнил, что «вызывал Путина на физический бой один на один». Но теперь он хочет, чтобы «мясорубка прекратилась».

Эти заявления вызвали реакцию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Он напомнил, что министерство администрации и цифровизации Польши оплачивает доступ Украины к Starlink, что обходится примерно в 50 миллионов долларов в год.

«Если SpaceX окажется ненадёжным поставщиком, мы будем вынуждены искать других», — написал Сикорский в X.

На заявление Сикорского отреагировал госсекретарь США Марко Рубио, который, как считается, находится в не самых лучших отношениях с Маском, что, впрочем, опроверг Трамп.

«Просто выдумываете. Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно проиграла бы эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», — написал госсекретарь США.

Сикорский в ответ поблагодарил Рубио.

А вот Маск, в свою очередь, ответил польскому министру: «Заткнись, коротышка. Вы платите лишь малую часть стоимости. И Starlink ничем не заменить».

Позднее он заверил, что независимо от его отношения к украинскому вопросу, Starlink никогда не отключит для Украины свои терминалы: «Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как козырь в переговорах».

Стоит отметить, что перепалка вызвала противоречивую реакцию пользователей X. Одни критиковали Маска за его «антиукраинский нарратив» и, как показалось им, заигрывание с Кремлём. Другие же возмущались, почему деньги польских налогоплательщиков идут на оплату услуг частной компании.

Ранее, в прошлом месяце, агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что официальные лица США, ведущие переговоры с Украиной о доступе к полезным ископаемым, обсуждали возможность отключения страны от Starlink, если Киев не подпишет сделку. Маск тогда обвинил агентство во лжи.

США пригрозили отключить Украину от Starlink — Reuters

SpaceX доставила тысячи терминалов Starlink в Украину после начала боевых действий в феврале 2022 года. Осенью 2022 года Маск, как сообщалось, уже ограничивал частично доступ к Starlink, став более критично относиться к действиям Киева.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, что Лукашенко, в свою очередь, просил Сикорского не вмешиваться в дела, которые его не касаются.

Лукашенко призвал Сикорского «не совать нос, куда не просят». От чего предостерёг Пашиняна?