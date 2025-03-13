Какие требования может выдвинуть Москва по мирному соглашению с Киевом? Эксперты и источники озвучили варианты

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Опубликовано: 13.03.2025 09:53 , Обновлено: 13.03.2025

После согласования с украинскими властями условий 30-дневного перемирия с Россией, предложенного США, представители Вашингтона направились на переговоры с Москвой. Какие условия Кремль может предъявить Киеву, его европейским союзникам и самим США, которые, по сути, взяли на себя роль посредника в переговорах воюющих стран? Возможные варианты озвучили политические эксперты и источники, знакомые с ход переговоров.

Официальные лица в Москве никаких конкретных заявлений по существу предложенных на недавних переговорах в Джидде условий перемирия с Киевом пока не сделали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может “высказаться по украинскому вопросу в свете последних инициатив США” 13 марта, в ходе запланированной совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который в четверг прилетает в Москву с официальным визитом.

“Максималистские” требования Кремля

Между тем, ряд источников западных СМИ озвучили вероятные условия, которые может выдвинуть Москва Киеву и его союзникам. Так, издание The Washington Post заявило, что в их распоряжение попал документ, подготовленный неким аналитическим центром российских спецслужб для Кремля за неделю до переговоров между Россией и США в Эр-Рияде 18 февраля, с “жесткими требованиями” по предстоящим мирным переговорам.

Требования, изложенные в документе, издание назвало “максималистскими” и перечислило некоторые постулаты документа:

мирное разрешение украинского кризиса, по мнению авторов документа, невозможно вплоть до 2026 года,

любые варианты с отправкой западных миротворцев в Украину исключаются,

выдвинуто требование признать за Россией захваченные украинские территории,

предлагается создать буферную зону на северо-востоке Украины, на границе с Россией, и демилитаризованной зоны на юге Украины у Крыма, включая Одесскую область,

требуется закрепить документально отказ Киева от членства в НАТО,

прописана необходимость “полного демонтажа” действующего правительства Украины.

При этом сама Россия, исходя из данного документа, обязуется не размещать баллистические ракеты средней дальности “Орешник” в Беларуси и на границе с ЕС, ожидая в ответ отказ США от размещения новых ракетных систем в Европе. Кроме того, Россия, согласно данному документу, готова была прекратить поставки оружия в страны, которые США относят к числу “недружественных”, но также лишь в ответ на отказ США от поставок нового вооружения в Украину.

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Переговоры о прекращении огня затянутся?

В свою очередь агентство Bloomberg, ссылаясь на собственный неназванный источник, якобы знакомый с нынешней позицией Кремля по мирным переговорам, заявило, что президент России Владимир Путин, вероятно, согласится на на прекращение огня, но при условии, что выдвинутые встречные условия Кремля будут выполнены заранее. Это, по словам источника, может существенно затянуть процесс переговоров. По словам одного из источников, российские официальные лица пока не обсуждали со своими американскими коллегами конкретную сделку, на которую украинская делегация согласилась во вторник в саудовском городе Джидда. Тот план соглашения, который был согласован в Джидде, по словам источников, не даёт России того, на чём она настаивала ранее для прекращения боевых действий.

“Путин не скажет ни твердого “да”, ни твердого “нет”. Даже в фантастической ситуации, когда Путин сделает какие-то жесты в сторону перемирия, оно все равно будет временным и с очень жесткими условиями”, - процитировало Bloomberg политолога Татьяну Становую, старшего научного сотрудника Евразийского центра Карнеги в России.

“Я не хочу этого делать”

Скептически настроены на переговоры с Кремлем и многие американские политики, представители Республиканской партии Дональда Трампа.

“Я крайне скептически отношусь к тому, что Россия примет перемирие, и я очень сомневаюсь, что они хотят положить конец этой войне. Зеленский прошел тест на желание мира. Теперь Путину предстоит раскрыть свои карты”, — написал на своей страничке в Х, в частности, сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины).

Такое же мнение высказал его однопартиец сенатор Джон Корнин, а сам Трамп после объявления результатов вчерашних переговоров между представителями США и Украины дал понять, что может оказать давление на Путина, если Россия не присоединится к соглашению о прекращении огня.

“Я могу предпринять финансовые меры, что было бы очень плохо для России, но я не хочу этого делать, потому что хочу мира”, — заявил Трамп.

В свою очередь российский миллиардер Олег Дерипаска, находящимся под санкциями, также перечислил условия, при которых Москва, по его мнению, могла бы согласиться на перемирие с Украиной.

Помимо вполне ожидаемых экономических условий соглашения (снятии санкций с российских компаний и физлиц, возврат замороженных активов Центробанка), он назвал и одно не самое очевидное условие - возвращение имущества Украинской православной церкви (УПЦ) и прекращение “гонения на русских”, прихожан УПЦ и священников в Украине.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по итогам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь в переговорах “мяч на стороне Москвы”. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что надеется на быстрое прекращение огня и не исключил, что сможет сам обсудить этот вопрос с Путиным уже на этой неделе.

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