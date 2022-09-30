Роскосмос показал, как выглядят утечки газа из «Северных потоков» со спутника

Опубликовано: 30.09.2022 07:30 , Обновлено: 29.09.2022

Российская корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые фото утечек газа с газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Снимки сделал космический аппарат «Канопус-В».

В пресс-службе корпорации отметили, что спутники продолжают мониторинг ситуации.

Как писал Телеграф, три утечки в газопроводах произошли вечером 26 сентября. А 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку.

В Европе считают, что произошедшее — неслучайность. Так, предполагаемые акты саботажа против газопроводов в Балтийском море, скорее всего, были преднамеренными атаками с использованием подводных взрывных устройств, приведенных в действие дистанционно, сообщил Sky News источник в британском оборонном ведомстве.

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В свою очередь представители европейских служб безопасности заявили, что в понедельник и вторник наблюдали корабли поддержки ВМФ России вблизи утечек в трубопроводах «Северного потока».

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Тем временем глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный назвал два способа починить газопроводы «Северный поток», один из которых предполагает их поднятие со дна моря. По его словам, ремонт может занять до года.. При этом, как пишут СМИ, процесс усложняют западные санкции против РФ.

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