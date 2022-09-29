На "Северном потоке" обнаружили четвертую дыру
Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на трубопроводе "Северный поток". Об этом сообщила шведская газета Svenska Dagbladet 29 сентября.
В заявлении береговой охраны говорится о том, что она обнаружила утечку после того, как в понедельник в общей сложности в трех местах были повреждены два трубопровода, идущих из России в Германию.
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“Два [повреждения] из четырех находятся в исключительной экономической зоне Швеции”, - сообщила газете представитель береговой охраны Дженни Ларссон. Две другие дыры находятся в датской исключительной экономической зоне, [link href=“https://news.sky.com/resources/favicon.ico” rel=“noopener” target=“_blank”] собщает [/link] Sky news.
Акты саботажа?
Предполагаемые акты саботажа против газопроводов в Балтийском море, скорее всего, были преднамеренными атаками с использованием подводных взрывных устройств, приведенных в действие дистанционно, сообщил Sky News источник в британском оборонном ведомстве.
Британский источник предположил, что мины могли быть спущены на морское дно на длинной веревке, сброшены за борт лодки или размещены рядом с трубопроводами Nord Stream с помощью подводного беспилотника месяцы или даже годы назад.
Ранее Телеграф сообщил, что утечка газа из трех труб первого и второго “Северных потоков” продолжается. Пузыри достигают гигантских размеров, сообщают датские военные. А эксперты подсчитали, сколько газа может вытечь.
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