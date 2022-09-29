В месте взрывов на "Северном потоке" накануне засекли российские подлодки и военные корабли - CNN

Опубликовано: 29.09.2022 09:48 , Обновлено: 29.09.2022

Представители европейских служб безопасности в понедельник и вторник наблюдали корабли поддержки ВМФ России вблизи утечек в трубопроводах "Северного потока".

Также эти источники утверждают, что утечки, вероятно, были вызваны подводными взрывами, передает CNN.

Неясно, имели ли корабли какое–либо отношение к этим взрывам, сказали эти источники и другие, но это один из многих факторов, которые будут изучаться следователями.

По словам одного из сотрудников разведки, на прошлой неделе неподалеку от этих районов также наблюдались российские подводные лодки.

В то же время, три американских чиновника на условиях анонимности заявили, что у США пока нет подробного объяснения тому, что произошло.

Российские корабли регулярно действуют в этом районе, по словам одного датского военного чиновника, который подчеркнул, что присутствие кораблей не обязательно указывает на то, что Россия виновна в аварии.

“Мы видим их каждую неделю, - сказал этот источник. - В последние годы активность России в Балтийском море возросла. Они довольно часто проверяют нас – как на море, так и в воздухе”.

Ранее Телеграф сообщил, что глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный назвал два способа починить газопроводы «Северный поток», один из которых предполагает их поднятие со дна моря. По его словам, ремонт может занять до года.. При этом, как пишут СМИ, процесс усложняют западные санкции против РФ.

В России предложили поднять «Северные потоки» со дна моря