В России предложили поднять «Северные потоки» со дна моря

Опубликовано: 29.09.2022 08:23 , Обновлено: 29.09.2022

Глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный назвал два способа починить газопроводы «Северный поток», один из которых предполагает их поднятие со дна моря. По его словам, ремонт может занять до года.. При этом, как пишут СМИ, процесс усложняют западные санкции против РФ.

Как сказал Завальный, один из способ устранить повреждения — изготовить кессон, который наведут на трубу.

«Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать. Это, конечно, сложное инженерное подводное сооружение надо создавать. Соответственно, сроки - проект, изготовление, проведение работ - все это даже не месяцы, это может больше времени занять», — подчеркнул он, передает ТАСС.

А второй способ, по его словам, — поднять газопроводы на поверхность. Для этого нужны краны грузоподъемностью под 3 тыс. тонн. Он отметил, что это возможно, так как трубы укладывали, учитывая риски повреждения.

«Это может занять долгое время, это не месяц-два, это полгода-год, не менее», — сказал Завальный.

И добавил, что важно выбрать суда, которые не находятся под санкциями.

В свою очередь в издании Energy Intelligence со ссылкой на источник также обратили внимание, что ремонт «Северных потоков» будет осложнен растущими санкциями Запада против России. И, по все видимости, нитки не будут работать, как минимум, всю эту зиму.

При этом, по словам неназванного собеседника издания, пока рано говорить о том, что говорить трубы абсолютно не подлежат ремонту.

«Морская вода определенно представляет собой проблему, поскольку она может разъедать и повреждать участки трубопровода за пределами первоначальных отверстий», — добавил он.

Источник не уверен, что «Северные потоки» снова заработают даже к зиме 2023/2024.

Как писал Телеграф ранее, службы безопасности Германии считают, что две трубы газопровода «Северный поток-1» и одна труба «Северный поток-2» из-за серьезных повреждений будут больше непригодны для использования. Если нитки быстро не отремонтировать, то соленая вода Балтийского моря приведет к коррозии трубопроводов.

Трубы «Северного потока» разрушены навсегда — Tagesspiegel