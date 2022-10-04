Россия мобилизовала более 200 тыс. человек за 14 дней — Шойгу

Опубликовано: 04.10.2022 16:45 , Обновлено: 04.10.2022

Министр обороны России Сергей Шойгу 4 октября заявил, что после объявления «частичной мобилизации» в Вооруженные силы РФ призвали более 200 тысяч человек.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек», — сказал он.

И добавил, что в военкоматы приходит «большое количество добровольцев».

Ранее он анонсировал, что всего в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов. Таким образом, исходя из слов Шойгу, Россия набрала две третьих от этого количества за 14 дней.

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Кроме того, российский министр обороны заявил, что личный состав сформированных подразделений обучают на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

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А еще Шойгу приказал объяснить военкомам правила предоставления отсрочек от мобилизации. По его словам, они коснутся россиян, которые работают:

«в организациях оборонно-промышленного комплекса»;

в «аккредитованных организациях в области информационных технологий»;

в «организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи»;

в «системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах»;

в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения».

А еще студентов «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые получающих высшее образование».

Ранее Телеграф писал, что в соцсетях с 21 сентября из разных городов появляется информация и видео, как россиян забирают в армию после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным «частичной мобилизации». Люди утверждают, что забирают тех, кто никогда не служил, а кое к кому приходили даже ночью.

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