В России мужчина умер после задержания в военкомате

Опубликовано: 28.09.2022 13:27 , Обновлено: 28.09.2022

Во Владивостоке 27 сентября задержали мужчину, который пришел в призывной пункт военкомата и стал возмущаться. Но до отдела полиции он не доехал.

Об этом сообщили авторы российского проекта ASTRA. Там утверждают, что 39-летний Сергей Федосеенко высказал недовольство в местном призывном пункте. Что именно сказал житель Владивостока, неизвестно, но на него вызвали полицию.

Приехавшие сотрудники надели на россиянина наручники и посадили в служебное авто. В ASTRA написали, что полицейские, прибыв в свой отдел, заметили что мужчине стало плохо, и вызвали скорую. Приехавшие медики констатировали смерть Федосеенко.

Что произошло по дороге в участок, не сообщается.

Ранее Телеграф писал, что министерство внутренних дел России сообщило, что на пограничном пункте «Верхний Ларс» установят мобилизаицонный пункт. Там как раз выстроилась очередь из молодых людей длиной порядка 20-25 километров.

В России решили установить мобилизационные пункты прямо на границе