Шойгу объяснил, зачем Путин объявил мобилизацию 300 тысяч россиян

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Опубликовано: 21.09.2022 10:03 , Обновлено: 21.09.2022

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября сообщил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. При этом, по его словам, тех, кто подходит под критерии, — почти 25 миллионов человек.

Шойгу заверил, что мобилизации в России не подлежат ни студенты, ни призывники-срочники, которые «продолжат служить на территории Российской Федерации».

Он объяснил, что мобилизацию объявили, потому что «надо закреплять и контролировать» линию фронта.

По словам российского министра обороны, в начале войны у Вооруженных сил Украины было около 200 тысяч солдат. После там смогли мобилизовать порядка 300 тысяч человек.

Также Шойгу утверждает, что потери Украины составили порядка 60 тысяч военных убитыми и около 40 тысяч раненными. В то же время Россия, по его заявлению, потеряла 5937 человек.

[info_b] В связи с этим российский журналист Алексей Венедиктов задался вопросом: «Хм…. Тогда зачем мобилизация, хоть и «частичная»…».

В свою очередь в русской службе Би-би-си сообщили, что ведут поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. Всего на 16 сентября журналистам удалось подтвердить информацию о 6 476 погибших солдатах и офицерах.[/info_b]

А еще он сказал, что более 90% раненных на войне в Украине вернулись в строй.

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Кроме того, в своем выступлении Шойгу завил: «Мы на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом». По его словам, в Киеве находится «западное командование», и сейчас в Украине около тысячи западных инструкторов и «наемников».

«Около 70 военных и более 200 гражданских спутников — вся натовская группировка — работают в интересах Украины», — добавил министр обороны РФ.

Напомним, перед Шойгу с обращением выступил президент России Владимир Путин. Он объявил в стране частичную мобилизацию. Путин подписал соответствующий указ, который уже появился на сайте Кремля.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

Кстати, кроме этого, Владимир Путин в обращении 21 сентября обвинил страны НАТО в угрозе применения ядерного оружия на территории РФ. Однако напомнил, что в России есть свое оружие массового поражения и он без колебания его применит в случае угрозы. Позднее Министр обороны РФ Шойгу назвал условия для применения.

Путин и Шойгу пообещали применить ядерное оружие для защиты от «коллективного Запада»