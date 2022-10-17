В России СУ-34 упал прямо на жилые дома и взорвался

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Опубликовано: 17.10.2022 18:53 , Обновлено: 17.10.2022

Очевидцы в российском городе Ейске Краснодарского края сообщили, что военный самолет упал прямо на жилые дома. После чего взорвался. Российские источники пишут, что пилот самолёта успел катапультироваться.

Издание “Коммерсант” сообщило со ссылкой на диспетчерскую службу города, что на жилой дом в Ейске упал самолет Су-34.

В Минобороны России подтвердили катастрофу. Там завивли, что СУ-34 в Ейске упал из-за возгорания двигателя при взлете.

«Сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — заявили там.

После взрыва упавшего самолета пламя перекинулось на жилой дом. На видео видно, что загорелись все квартиры с первого по девятый этаж, сообщает тг-канал Mash.

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На другом видео видно, что бушует не только пожар, но и происходят взрывы боекомплекта.

https://twitter.com/manya678499/status/1582035130519994368?s=20&t=F8SNx6PV-zd_e8r6C4tsrg

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На месте крушения в Ейске прибыли две бригады скорой помощи. Подобраться близко к дому они не могут из-за сильного задымления.