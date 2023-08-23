В Украине показали испытания подводного беспилотника "Маричка" с дальностью до 1000 км

🎥 Видео

Опубликовано: 23.08.2023 07:45 , Обновлено: 23.08.2023

Украинские тг-каналы опубликовали видео подводного беспилотного аппарата под названием "Маричка". По словам создателей дрона, он может использоваться для уничтожения российских военных кораблей, береговых укреплений, подводных лодок, а также выполнять функции доразведки.

Его длина составляет 6 метров, ширина - 1 метр. С виду беспилотник, скорее, похож на торпеду. Создатели уверяют, что дальность плавания “Марички” составляет 1000 километров, а стоимость производства порядка 16 млн грн. Производством занимается платформа AMMO.UKRAINE.

На каком этапе находится разработка, пока не ясно. На видео есть только кадры, где подводный дрон спускают в воду.

“Мы уверены, что после первой же атаки „Марички“ флот окупантов покинет Черное и Азовское моря и пойдет на Каспий”, — выказали уверенность создатели дрона, не раскрыв подробности о сроках и месте атаки.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство обороны России сообщило 1 августа, что ночью три украинских морских дрона атаковали российские патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков». Там утверждают, что беспилотные морские аппараты (БПМА) были уничтожены, а судна не были повреждены.

Украинские морские дроны атаковали два российских корабля в Черном море — Минобороны РФ