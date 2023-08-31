«Цель поражена за 700 км» - В Украине заявили о применении дальнобойного оружия и показали видео
Владимир Зеленский 31 августа заявил, что в Украине успешно испытали и применили собственное дальнобойное оружие.
«Заслушал доклад о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные действия. Наше движение вперед не останавливается”, - отметил Зеленский.
Также он рассказал, о производстве оружия в Украине. “Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!” — сказал Владимир Зеленский.
Он не уточнил, о каком именно оружии и поражении какой цели идет речь. Однако позже Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликовал в Facebook пост с видео. На ней слышны переговоры украинских военных, обратный отсчет и пуск ракеты.
«2000 таких и война закончится» — В США придумали, как помочь Украине победить с помощью списанных ракет
«Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания - успешные, применение - эффективное. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…”, написал он.
Данилов не добавил деталей, но по информации «Украинской правды», публикация главы СНБО касается того же оружия, о котором говорил Зеленский.
Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине показали испытания подводного беспилотника «Маричка» с дальностью до 1000 км:
В Украине показали испытания подводного беспилотника «Маричка» с дальностью до 1000 км