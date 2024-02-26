«Путину было сделано предложение» – Соратники Навального заявили, что готовился его обмен

Опубликовано: 26.02.2024 15:46 , Обновлено: 26.02.2024

Люди, близкие к Алексею Навальному, сообщили, что перед смертью оппозиционного российского политика на самом высоком уровне обсуждалась возможность его обмена на россиянина, отбывающего наказание в тюрьме Германии. Об этом в соцсетях написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш и сообщила в ролике на YouTube единомышленница Навального журналистка Мария Певчих.

«Его должны были обменять буквально в эти дни. Путину было сделано предложение», – написала в сети «Х» Кира Ярмыш.

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Ранее немецкое издание Bild написало, что США, Россия и Германия обсуждали обмен Навального, он якобы «должен был вот-вот выйти на свободу».

«Путин хотел получить сидящего в тюрьме в Германии российского агента Вадима Красикова. Обсуждалось, что в обмен Путин освободит Навального», – сообщило издание.

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В свою очередь, соратница Навального Мария Певчих заявила на YouTube, что обсуждалась договоренность об обмене не только Навального, но и двоих граждан США на офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок за убийство в Берлине.

«Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля», – рассказала Певчих.

16 февраля навальный скончался.

Ранее Телеграф писал, что МВД России объявило в розыск Олега Навального, брата недавно умершего оппозиционного политика Алексея Навального. Из базы розыска ведомства следует, что его разыскивают по уголовной статье. Уже не в первый раз. По какой именно статье, не указано.

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