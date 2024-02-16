В российский тюрьме внезапно умер Навальный

Опубликовано: 16.02.2024 14:41 , Обновлено: 16.02.2024

О смерти находившегося в заключении российского оппозиционного политика сообщили в пятницу, 16 февраля, российские СМИ. Подробности на данный момент следующие.

Навальный после прогулки в ЯНАО почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний. И добавили, что Навальному проводили все необходимые реанимационные мероприятия, положительных результатов они не дали, в итоге врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Источник RT сообщил, что у Навального оторвался тромб.

Песков, в свою очередь, сказал, что сейчас «занимаются всеми проверками и выяснениями».

Навальному было 47 лет.

В декабре Телеграф писал, что соратники заключённого оппозиционного политика Алексея Навального что нашли его в колонии строгого режима №3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Адвокат смог увидеться с Навальным и сообщил, что с политиком «все в порядке».

Навального нашли в зоне вечной мерзлоты