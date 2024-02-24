Тело Навального отдали матери

Опубликовано: 24.02.2024 18:44 , Обновлено: 24.02.2024

Пресс-секретарь умершего в тюрьме российского оппозиционного политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в соцсети Х (ранее Twitter), что его тело передали матери.

На данный момент Людмила Навальная находится ещё в Салехарде. По словам пресс-секретаря Навального, неизвестно, как и где будут проходить похороны и прощание с политиком.

“Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления”, - написала она.

Ранее Телеграф сообщил, что мать Алексея Навального, Людмила Навальная, заявила вечером 22 февраля, что ее “тайно” отвезли в морг, чтобы показать тело сына. Она также заявила, что представители властей начали шантажировать ее, чтобы заставить устроить тайные похороны Алексея Навального.

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