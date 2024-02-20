В России объявили в розыск брата Алексея Навального

Опубликовано: 20.02.2024 17:06 , Обновлено: 20.02.2024

МВД России объявило в розыск Олега Навального, брата недавно умершего оппозиционного политика Алексея Навального. Из базы розыска ведомства следует, что его разыскивают по уголовной статье. Уже не в первый раз. По какой именно статье, не указано.

В российский тюрьме внезапно умер Навальный

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что в отношении Олега Навального возбуждено новое уголовное дело.

Олега Навального уже объявляли в РФ в федеральный розыск 26 января 2022 года. За день до этого, 25 января, стало известно, что ФСИН потребовала заменить ему условный срок на реальное наказание по делу о нарушении санитарных норм при проведении митингов («санитарное дело»).

Ранее Телеграф писал, что после смерти 16 февраля в ИК №3 в Ямало-Ненецком округе российского политика Алексея Навального его мать вместе с адвокатом поехала за телом, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Однако, по ее словам, руководство ИК-3 заявило, что тело Алексея находится в морге Салехарда. Но в морге матери ответили, что тела у них нет.

Мать и адвокат Алексея Навального собщили, что не могут найти его тело