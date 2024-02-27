В Генштабе ВСУ рассказали, как считают российские потери

Опубликовано: 27.02.2024 16:31 , Обновлено: 04.07.2024

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснил, как считает убитых и раненых российских солдат. Эти данные ведомство публикует регулярно, но порой они вызывали сомнения.

Так, президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что Россия потеряла до 180 тысяч военнослужащих убитыми. При этом Генштаб ВСУ 26 февраля оценил потери противника в 411 тыс. человек. Откуда взялась эта разница?

Спикер Генштаба ВСУ Антон Ковалев в интервью «Украинской правде» объяснил, что ежедневно его ведомство публикует «общие потери» российской армии.

«Они состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно – безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага», – заявил Ковалев.

[info_b]Безвозвратные потери – убитые во время боевых действий военнослужащие. Боевые санитарные потери носят временный характер. К ним относят военных, получивших ранения, травмы, контузия, ожоги, излучения в результате боевых действий.[/info_b]

По словам Ковалева, общие потери России в конфликте с Украиной составили 412,4 тыс. человек на 27 февраля 2024 года. То есть они включили в себя как убитых, так раненых и травмированных российских военных.

Эти данные не противоречат заявлению Зеленского, который сообщил, что потери России вместе с ранеными могут составлять «до 500 тысяч человек».

Что говорят о потерях России?

Минобороны России в последний раз официально сообщало о потерях на войне в Украине 21 сентября 2022 года. Тогда объявили о 5937 погибших военнослужащих.

Владимир Зеленский 23 февраля в интервью американскому телеканалу FOX News заявил о соотношении потерь 1 к 5 в пользу Украины. Позже он конкретизировал, что речь идет о цифрах «до 180 тысяч погибших» российских военнослужащих.

Исследователи скептически отнеслись к этим данным, не поверив в такое соотношение. Журналисты «Медузы» и «Медиазоны» на основании сведений из открытых источников оценили потери российской армии с февраля 2022-го по декабрь 2023-го в 75 тысяч человек.

Что известно о потерях Украины?

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за два года ВСУ потеряли свыше 444 тысяч военнослужащих. По его словам, с начала 2024 года Украина теряет в среднем более 800 человек личного состава и 120 единиц вооружения ежедневно. При этом Шойгу не конкретизировал, идет ли речь только об убитых.

В 14 раз больше, чем у Зеленского. Шойгу назвал свои цифры потерь ВСУ

Владимир Зеленский 25 февраля раскрыл свои данные о потерях ВСУ. Последние цифры он называл ещё весной 2022 года – в первые месяцы массированного наступления России.

Теперь же, по словам Зеленского, за два года войны с Россией безвозвратные потери украинских военных составили 31 тыс. человек.

Зеленский назвал цифру погибших украинских солдат за два года

Многие эксперты назвали эту оценку сомнительной. Например, украинская база UALosses привела поименный список более 46 тыс. погибших военных. Исследователи назвали сведения в ней достоверными, но заявили о невозможности оценки ее полноты.

Также журналисты российских изданий «Медуза» и «Медиазона» в ходе своего расследования пришли к выводу, что реальное соотношение потерь воюющих сторон лежит в диапазоне от 1 к 1 до 2 к 1 в пользу Украины.