«Что это? Почему он не движется?» – Над зоной боевых действий в Украине увидели НЛО

🎥 Видео

Опубликовано: 28.02.2024 19:26 , Обновлено: 16.09.2024

Странный и, вероятно, очень большой объект увидели на экране тепловизора украинские военные. Неопознанный объект неподвижно завис над зоной боевых действий. Об этом сообщило издание The Daily Mail и показало видео.

Кадры объекта неизвестного происхождения увидели на экране тепловизора и записали на днях военнослужащие 406-го батальона ВСУ.

[info_b]Внимание: видео с ненормативной лексикой![/info_b]

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2024/02/27/8991348737033716022/1024x576_MP4_8991348737033716022.mp4

«Что это? Почему он не движется?» – спрашивали военные друг у друга, не понимая, стоит ли атаковать объект.

Какое они приняли решение, неизвестно. Но вряд ли атаку, поскольку НЛО, по всей видимости, было огромного размера. Издание проанализировало картинку и пришло к выводу, что расстояние до объекта – примерно 30 миль (около 50 километров), и он при этом виден вполне отчетливо. Так что, «объект может быть очень большим кораблем», подытожили в Daily Mail.

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Представитель компании DJI, которая производит это оборудование, не смог объяснить, что именно запечатлели бойцы ВСУ.

Ранее Телеграф писал, что белорусский блогер поделился видео, где предложил зрителям посмотреть на обычные вещи через тепловизор.

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