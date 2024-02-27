Кремль пригрозил Макрону «неизбежным» военным столкновением

Опубликовано: 27.02.2024 13:41 , Обновлено: 27.02.2024

Появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту с Россией и эскалации ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте, и сообщил об обсуждении западными странами возможности отправки войск на территорию Украины.

«В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности конфликта», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, каковы риски прямого конфликта с НАТО в случае появления военных альянса на территории Украины.

Напомним, после встречи европейских лидеров в Париже 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых шагах по поддержке Украины. И не исключил отправку в зону боевых действий западных сухопутных войск. «Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», – заявил Макрон.

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