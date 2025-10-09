Путин снова извинился перед Алиевым

Опубликовано: 09.10.2025 14:47 , Обновлено: 09.10.2025

В Душанбе, столице Таджикистана, началась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина.

Российские СМИ сообщили, что глава Кремля Владимир Путин предложил азербайджанскому коллеге начать разговор с обсуждения трагедии, когда российские ПВО подбили над Дагестаном самолёт азербайджански авиалиний, в результате чего тот рухнул над казахстанским городом Актау.

Президент России снова выразил самые искренние соболезнования семьям погибших при крушении воздушного судна и напомнил о своих извинениях ранее.

При этом Владимир Путин утверждает, что в момент атаки российских ПВО на гражданский пассажирский самолёт в небе находился украинский беспилотник. Президент РФ, судя по сообщениям российских СМИ, не пояснил, почему небо над аэропортом в Дагестане не закрыли, как это делают в таких случаях в Москве или Санкт-Петербурге.

Зато Владимир Путин рассказал, что две российские ракеты не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил Путин. Он пообещал, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи со сбитием самолета.

Также президент России пообещал, что его страна сделает “все, что требуется” в таких “трагических случаях, как крушение самолета AZAL”, говоря о компенсациях.

Россия, согласно договоренностям, оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета Азербайджана, уточнил Путин.

Фактически, Путин спустя 10 месяцев после катастрофы впервые публично признал ответственность России за сбитие азербайджанского лайнера.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе президента Азербайджана сообщили, что 28 декабря Владимир Путин решил позвонить Ильхаму Алиеву. Там подтвердили, что глава Кремля принес извинения и дали новые подробности разговора, которых не раскрыли в сообщении пресс-службы президента РФ.

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Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать “виновных” в крушении самолета Embraer ERJ-190 “представителей Российской Федерации”. На встрече с членами семей членов экипажа самолета он также сказал, что вскрытие черных ящиков уже началось.

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Также он заявил, что сожалеет о желании некоторых представителей властей России спустить на тормозах расследование катастрофы пассажирского самолёта “Азербайджанских авиалиний”. Он также пообещал, что результаты расследования причин катастрофы будут доступны общественности.

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