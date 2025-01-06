"Ясно как божий день" - Алиев потребовал наказать "виновных" россиян в крушении азербайджанского самолета

Опубликовано: 06.01.2025 13:48 , Обновлено: 06.01.2025

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать "виновных" в крушении самолета Embraer ERJ-190 "представителей Российской Федерации". На встрече с членами семей членов экипажа самолета он также сказал, что вскрытие черных ящиков уже началось.

“Могу с уверенностью сказать, что вина за гибель граждан Азербайджана в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и гуманного поведения”, - [link href=“https://oxu.az/siyaset/prezident-vetendaslarimizin-aviaqezada-helak-olmasinin-gunahi-rusiya-numayendelerinin-uzerindedir” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировал [/link] Алиева азербайджанский новостной сайт Oxu.az.

По словам президента страны, вскрытие черных ящиков разбившегося самолета происходит в Бразилии “по нашему настоянию”. “Несмотря на все предложения и настойчивые заявления, мы категорически против открытия черных ящиков Межгосударственным авиационным комитетом [СНГ], потому что здесь объективность может быть поставлена ​​под сомнение”, - считает он, передало азербайджанское агентство Report.

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) — исполнительный орган, образованный Соглашением о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 1991 года для координации деятельности государств постсоветского пространства в области гражданской авиации и использования воздушного пространства. Его штаб-квартира находится в Москве.

Судя по [link href=“https://mak-iac.org/” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] на сайте МАК, в его состав входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

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При этом, как утверждает Алиев, анализом черных ящиков занимаются в том числе представители Азербайджана, Казахстана и России. “Ясно как божий день, что самолет вышел из-под контроля средствами радиоэлектронного противодействия. Еще мы знаем, что самолет пострадал от огня с земли”, - сказал президент Азербайджана.

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Но, с его слов, пока не понятно, почему самолет полетел в сторону казахстанского Актау. “Произошло это на основании решения, принятого местными диспетчерами, или же сами пилоты поняли, что средства радиоэлектронной борьбы в воздушном пространстве России уже не позволят им совершить посадку, и сами сделали такой выбор? У нас пока нет информации об этом”, - добавил Алиев.

Также он сказал, что азербайджанская сторона, вероятно, согласилась бы на вскрытие черных ящиков Межгосударственным авиационным комитетом, “если бы мы увидели попытку официальных кругов Российской Федерации объективно расследовать эту трагедию с первых минут или часов”.

“Но когда мы увидели сокрытие дела, попытку сделать это от имени каких-то птиц или газового баллона [назвать это причиной авиакатастрофы. - прим. ред.], естественно, и у меня, и у азербайджанской общественности возникли серьезные сомнения в объективности расследования этой структуры”, - утверждает президент.

Извинения Путина

К слову, 28 декабря президент России Владимир Путин при телефонном разговоре с Алиевым, как передали в Кремле, извинился перед своим коллегой за “трагический инцидент” с разбившимся под казахстанским Актау азербайджанским самолетом.

При разговоре с азербайджанским президентом российский утверждал, что самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт чеченского Грозного. «В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — заявили в Кремле, не уточнив при этом, получил самолет повреждения от работы систем ПВО или нет.

Путин извинился перед Алиевым за «трагический инцидент» с азербайджанским самолетом

А 26 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал дождаться окончания расследования авиакатастрофы, которое еще продолжается. “В настоящий момент идет следствие. Любой авиационный инцидент должен быть расследован консолидированными авиационными властями…” - [link href=“https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991411427.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] его слова российское агентство РИА Новости.