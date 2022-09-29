Путин решил включить украинские территории в состав РФ 30 сентября

Опубликовано: 29.09.2022 13:43 , Обновлено: 29.09.2022

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 30 сентября намерен подписать с назначенными Россией главами занятых ВС РФ украинских территорий договора оь их вступлении в состав РФ.

“Завтра, 30 сентября, в 15:00 в Кремле состоится подписание договора о вступлении новых территорий в состав россии. Договоры будут подписаны со всеми четырьмя территориями, где прошли референдумы. Ожидается объёмное выступление президента”, – сообщил Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы РФ Денис Парфенов рассказал, что всем депутатам Государственной Думы разослали приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием Владимира Путина. В центре Москвы устанавливают сцены для празднования.

Украина и международное сообщество не признают законность проведения “референдумов” на оккупированных РФ украинских территориях. Поэтому там называют планируемые решения - аннексией.

“Наивный шантаж угрозами и страшилками “референдумов”, “мобилизаций” от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми…” – отреагировал на российские “референдумы” глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, россияне прибегают к таким шагам, чтобы заставить Украину начать мирные переговоры: “Так выглядит страх разгрома”.

Политик заявил, что Украина освободит все территории, не смотря на статусы, которыми наделяет их в одностороннем порядке РФ.

[info_b]Аннексия — в международном праве насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке. Согласно современному международному праву, аннексия является одним из видов агрессии и в настоящее время влечёт международно-правовую ответственность.[/info_b]

Такие союзники России, как Беларусь, Казахстан, Сербия и Китай также пока не признали итоги “реферндумов”.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью France 24, что наша страна не планирует участвовать в войне в Украине. А на вопрос о признании легитимности “референдумов”, проводимых на занятых российскими войсками украинских территориях был не так конкретен.

Макей ответил, признает ли Беларусь российские «референдумы» на территории Украины — «Никто не может точно сказать»

А вот Казахстан и Сербия четко отказались признавать устроенные Россией на территории Украины “плебисцитов”.

Казахстан отказался признавать российские «референдумы» в Украине

Сербия отказалась признавать «референдумы» в «ЛНР», «ДНР», Херсоне и Запорожье