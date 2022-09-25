Telegraf.news
ru

Сербия отказалась признавать "референдумы" в "ЛНР", "ДНР", Херсоне и Запорожье

Подпишитесь на Телеграф:

Глава министерства иностранных дел Сербии Никола Селакович 25 сентября сообщил, что его страна не признает результаты "референдумов", которые организует Россия на занятых украинских территориях.

«Это полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, полностью противоположно нашей национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ» — расскзаал сербский министр.

Согласно украинскому законодательству, закон “Про всеукраинский референдум» регулирует проведение референдума о территориальных изменениях страны. Голосование должно проходить на всей территории Украины. Он гласит, что В «всеукраинский референдум по изменению территории Украины назначается Верховной Радой Украины в соответствии с Конституцией Украины», «всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины в соответствии с Конституцией Украины».

Ни одна страна член ООН не признала законность проведения таких плебисцитов на территории Украины под руководством российских военных. А страны ЕС и США пообещали ввести новый пакет санкций против России за попытку аннексии украинской территории, нарушающую все международные нормы.

Ранее Телеграф сообщил, что новый, 8-й, пакет санкций Евросоюза, который там уже начали составлять, скорее всего, не будет включать ограничения цен на нефть. Об этом сообщил европейский редактор RL Рикард Йозвяк в Twitter в воскресенье, 25 сентября.

Новость Телеграф

Темы: