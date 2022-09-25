Сербия отказалась признавать "референдумы" в "ЛНР", "ДНР", Херсоне и Запорожье

Опубликовано: 25.09.2022 15:33 , Обновлено: 25.09.2022

Глава министерства иностранных дел Сербии Никола Селакович 25 сентября сообщил, что его страна не признает результаты "референдумов", которые организует Россия на занятых украинских территориях.

«Это полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, полностью противоположно нашей национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ» — расскзаал сербский министр.

Согласно украинскому законодательству, закон “Про всеукраинский референдум» регулирует проведение референдума о территориальных изменениях страны. Голосование должно проходить на всей территории Украины. Он гласит, что В «всеукраинский референдум по изменению территории Украины назначается Верховной Радой Украины в соответствии с Конституцией Украины», «всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины в соответствии с Конституцией Украины».

Ни одна страна член ООН не признала законность проведения таких плебисцитов на территории Украины под руководством российских военных. А страны ЕС и США пообещали ввести новый пакет санкций против России за попытку аннексии украинской территории, нарушающую все международные нормы.

Ранее Телеграф сообщил, что новый, 8-й, пакет санкций Евросоюза, который там уже начали составлять, скорее всего, не будет включать ограничения цен на нефть. Об этом сообщил европейский редактор RL Рикард Йозвяк в Twitter в воскресенье, 25 сентября.

Новость Телеграф