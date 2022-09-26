Казахстан отказался признавать российские "референдумы" в Украине

Опубликовано: 26.09.2022 08:41 , Обновлено: 26.09.2022

Казахстан официально отказался признавать российские "референдумы", которые организовали на занятых войсками РФ территориях Украины. Об этом заявили в МИД Казахстана.

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами “ЛНР” и “ДНР”, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он напомнил, что президент Казахстана Токаев на трибуне ООН призвал соблюдать территориальную целостность стран-членов ООН.

Ранее Телеграф сообщил, что Сербия также категорически отказалась признавать итоги проводимых на занятых российскими войсками украинских территориях “референдумы”.

А вот глава МИД Беларуси Владимир Макей, вроде бы не отказался от признания, но и согласие прямое не дал.

Макей ответил, признает ли Беларусь российские «референдумы» на территории Украины — «Никто не может точно сказать»