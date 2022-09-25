Макей ответил, признает ли Беларусь российские "референдумы" на территории Украины - "Никто не может точно сказать"

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Опубликовано: 25.09.2022 15:58 , Обновлено: 25.09.2022

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью France 24, что наша страна не планирует участвовать в войне в Украине. А на вопрос о признании легитимности "референдумов", проводимых на занятых российскими войсками украинских территориях был не так конкретен.

“Мы признаем Россию, но никто не может точно сказать, что будет в будущем. Мы будем наблюдать за ситуацией, и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не интересами какой-то другой страны», - заявил он.

Кстати, ранее в ЦИК Беларуси отвергли заявления организаторов “референдумов”, что отправили своих наблюдателей.

«Каких либо запросов для международного наблюдения в других государствах в последнее время не поступало», - сообщила пресс-служба ЦИК в ответ на запрос рсосийского агентства “Спутник”.

Ранее Телеграф сообщил, что в интервью телеканалу FRANCE 24 в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что применение ядерного оружия не является решением проблемы войны в Украине. Макей подчеркнул необходимость “сесть за стол дипломатических переговоров и найти решение”. “Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее прекратить этот конфликт”, - настаивал он.

В Казахстане, ещё одном ближайшем союзнике России, пока не комментировали “референудмы”.

“Ничего не думаю”, – ответил президент Казахстана Токаев на вопрос РИА “Новости” на полях Генассамблеи ООН, что он думает о проведенит “референдумов”.

А Сербия прямо сказала, что не признает.

Сербия отказалась признавать «референдумы» в «ЛНР», «ДНР», Херсоне и Запорожье