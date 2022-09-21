Путин и Шойгу пообещали применить ядерное оружие для защиты от "коллективного Запада"

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Опубликовано: 21.09.2022 09:31 , Обновлено: 21.09.2022

Владимир Путин в обращении 21 сентября обвинил страны НАТО в угрозе применения ядерного оружия на территории РФ. Однако напомнил, что в России есть свое оружие массового поражения и он без колебания его применит в случае угрозы. Позднее Министр обороны РФ Шойгу назвал условия для применения.

«Те, кто ведет ядерный шантаж против РФ, должны помнить, что роза ветров может развернуться в их сторону», — заявил он, видимо, намекая на ситуацию на Запорожской АЭС.

«При угрозе территориальной целостности России мы используем все имеющие средства. Это не блеф», — добавил Путин.

Также президент РФ заявил, что Россия поддержит решение о присоединении самопровозглашенных «ЛНР», «ДНР», а также подконтрольных Москве территорий Запорожской и Херсонской областей.

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По мнению экспертов это означает ,что после этого Кремль будет считать попытку их освобождения украинскими войсками «прямым нападением на Россию».

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова использовать для защиты все виды оружия, включая ядерное.

“Пришло время, когда мы воюем с НАТО и коллективным Западом”, - заявил он.

Новые обстрелы Запорожской АЭС

Кстати, в ночь на 21 сентября стало известно об очередном обстреле Запорожской атомной электростанции. По информации украинского «Энергоатома», это случилось в 01:13, было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС.

«В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных потребностей энергоблока. Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива», — сказано в сообщении.

Напомним, что Совет управляющих ядерной организации ООН (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, в четверг, 15 сентября, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской АЭС в Украине, сообщили дипломаты на закрытом заседании, передает Reuters.

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Мобилизация

Кроме угрозы ядерным оружием, в обращении Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Он уже подписал соответствующий указ.

Путин объявил частичную мобилизацию в России