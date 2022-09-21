Путин объявил частичную мобилизацию в России

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Опубликовано: 21.09.2022 09:07 , Обновлено: 21.09.2022

Президент России Владимир Путин в своем обращении 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. Он подписал соответствующий указ, который уже появился на сайте Кремля.

Как пишет Sputnik, призвать планируют только «запасников», «прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Перед отправкой в части они должны будут пройти обязательную дополнительную военную подготовку.

Российский президент сообщил, что мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

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Обновлено. 9:40

На сайте Кремля опубликовали указ о частичной мобилизации в России. В нем приказано призвать граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

Также в документе сказано установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в ВС России, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

Кроме того, отмечено, что контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.

Правительству приказали осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации; а также принять необходимые меры для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

В своем обращении Путин также заявил, что «Цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию: они прямо говорят, что 1991 смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России».

Ранее Телеграф писал, что депутат Государственной думы России Андрей Картаполов, который выступил за поправки в Уголовный кодекс, заявил, что в РФ не будут вводить всеобщую мобилизацию. При этом допустил, что в некоторых регионах могут ввести военное положение.

В Госдуме РФ пообещали, что «всеобщей мобилизации не будет». Но допустили военное положение в отдельных регионах

Напомним, накануне Государственная дума России 20 сентября в третьем (окончательном) чтении единогласно приняла поправки в Уголовный кодекс России. Теперь туда должны добавить новые статьи, а также ввести понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время».

Госдума РФ одобрила введение понятий «мобилизация» и «военное время» в Уголовный кодекс

После этого в назначенных Кремлем администрациях самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР заявили, что запланировали «референдумы» о присоединении к России на 23-27 сентября. По данным СМИ, в эти же даты проведут «референдумы» на подконтрольных РФ территориях Херсонской и Запорожской областей.

Подконтрольные Москве администрации Херсона, «ЛНР» и «ДНР» объявили о срочных «референдумах» 23-27 сентября

Кстати, после этого в российском сегменте Google резко выросла частотность запросов «Как уехать из России», «отсрочка от армии» и «мобилизация».