Путин приказал вывезти всех украинцев из Херсона. Когда будет наступление ВСУ?

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Опубликовано: 04.11.2022 14:47 , Обновлено: 04.11.2022

Президент России Владимир Путин 4 ноября заявил, что украинцев нужно вывезти из Херсона, из зоны боевых действий. Тем временем эксперты рассказали, когда ВСУ могут пойти в наступление.

«Сейчас конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий боевых», — сказал российский президент.

По словам Путина, «гражданское население не должно страдать от обстрелов», «наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий, связанных с военными действиями».

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Когда начнется наступление?

В свою очередь украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинские военные будут избегать лобовых атак и планируют уничтожать войска РФ дистанционно.

«Как говорят, против лома нет приема, если нет другого лома. Мы планомерно уничтожаем группировку россиян на правом берегу Херсонщины. Если [россияне] там останутся без горючего, боеприпасов, пищи и возможности эвакуации раненых, то эта оборона независимо от мощностей укрепрайонов, которые они там создадут, она усыпется», — сказал он.

По мнению Жданова, «проблем с уничтожением не будет».

«Мы будем использовать методы дистанционного огневого поражения. У нас на правом берегу есть преимущества в воздухе. То есть к артиллерии подключится авиация. Лобовых атак не будет. Мы будем уничтожать их с помощью огневых средств», — добавил он.

«Исчерпали наступательный потенциал»

Тем временем у советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича немного другое мнение. Он заявил, что ВСУ «подисчерпали наступательный потенциал».

«Мы потратили это на то, чтобы забрать север Херсонской области, и на Харьковскую операцию, ну и на отбитие вот этих всех залихватских набегов в Бахмут», — подчеркнул советник.

Он убежден, что сейчас украинские военные должны накопить ресурсы.

А вот назначенный Россией глава администрации Херсона Кирилл Стремоусов признался, что ожидает прорыв украинских военных в ближайшие неделю-полторы.

Бои в самом Херсоне начнутся в ближайшую неделю — Стремоусов

Ранее Телеграф писал, что аналитики американского Института по изучению войны (ISW) сообщили, что российские войска продолжили выводить части подразделений из Херсона, а также с левого берега Днепра. И оценили, будут ли они сражаться за Херсон.

В ISW оценили, будут ли войска РФ биться за Херсон

При этом в ВСУ уверены, что российская армия «имитирует» отступление из Херсона и области.

В ВСУ рассказали, как армия РФ «имитирует» отступление из Херсона