Бои в самом Херсоне начнутся в ближайшую неделю - Стремоусов

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.11.2022 08:56 , Обновлено: 03.11.2022

Назначенный Россией глава администрации Херсона Кирилл Стремоусов признался, что ожидает прорыв украинских военных в ближайшие недеделю-полторы. На данный момент ВСУ стоят примерно в 20-30 километрах от украинского областного центра.

“Насчёт боёв в городе Херсоне - тоже не исключена возможность. Я думаю, что все это может происходить в ближайшие полторы-две недели”, - заявил российским СМИ “замглавы администрации” Кирилл Стремоусов.

По его словам, украинские военные накапливают силы как на Николаевском направлении (самые близкие к Херсону) , так и на Криворожском (северо-восток Херсонской области). По его словам, ВСУ уже прощупывают малыми силами ряды оккупационных войск РФ.

Карта боёв в Херсонской области

“Даже дождь не мешает”

В Украине командование ВСУ не разглашает своих планов. Однако военные эксперты уверены, что даже погода и дожди не остановят боевых действий.

“Будут активные действия. Сегодня даже дождь не мешает. Да, очень тяжело, он очень усложняет боевые действия, слякоть. Когда люди на дожде, одежда мокрая, это очень неприятно, а в боевых условиях еще хуже. И то мы продолжаем в том числе и контрнаступательные действия на отдельных участках на отдельных направлениях”, – рассказал Олег Жданов в своем ежедневном анализе.

По его словам, на морозе даже легче будет воевать, чем под дождем. “Тот будет иметь преимущество в зимний период, кто теплее оденет своего солдата, кто лучше подготовит пункты обогрева личного состава, кто будет доставлять и кормить горячей пищей своих солдат — тот и выиграет зимнюю кампанию. Это основа основ”, — заявил украинский военный эксперт.

Другой военный аналитик, основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team, Руслан Левиев считает, что российские власти намерены биться за Херсон до последнего.

“Если освободят Херсон, то Днепр станет естественной преградой для дальнейших контратак России. Плюс, видимо, у Владимира Путина есть какой-то особый пиетет к Херсону. Помним сообщения, что российские военачальники предлагали Путину план возможного отхода российских войск из Херсона. Но он строго это пресекал: “Независимо от потерь держим Херсон до последнего”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны Украины в интервью американскому каналу Fox News заявил, что его военные контролируют все мосты через Днепр в Херсоне. Поэтому, по его словам, войска РФ не смогут покинуть город.

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