В ВСУ рассказали, как армия РФ «имитирует» отступление из Херсона

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Опубликовано: 03.11.2022 16:10 , Обновлено: 03.11.2022

Российские войска «имитируют отступление» с Херсонской области, чтобы «ввести в заблуждение» командование ВСУ. Об этом заявила глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк 3 ноября.

По ее словам, то, что русские заявляют об оставлении населенных пунктов в Херсонской области и о массовой эвакуации, может быть «определенными уловками и военными маневрами для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону».

«Это определенные провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что в них безопасно. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, мы осознаем запланированную тактику действий», — отметила она.

Кроме того, представитель пресс-центра заявила, что в Херсоне остаются регулярные подразделения, которые переодеты в гражданских.

«Они хотят создать картинку, что ВСУ, зайдя в населенный пункт, начали расстрел мирного населения. Это для пабликов и пропагандистских каналов. Но мы готовы к этим провокациям», — подчеркнула Гуменюк.

Кстати, ранее в соцсетях появилась информация, что в Херсоне со здания администрации пропал флаг России.

Позже в телеграм-канале «Военкоры русской весны» заявили, что это не то здание, где заседает российская администрация Херсонщины. Там утверждают, что что флаги остаются на здании горсовета и «других госучреждений».

А в самой администрации РФ вообще заявили, что там «изначально не было никаких российских ведомств».

Кроме того, в соцсетях распространяли информацию, что войска РФ оставили свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и в Белозерке. Однако она ничем не подтверждена.

Ранее Телеграф писал, что назначенный Россией глава администрации Херсона Кирилл Стремоусов признался, что ожидает прорыв украинских военных в ближайшие неделю-полторы. На данный момент ВСУ стоят примерно в 20-30 километрах от украинского областного центра.

Бои в самом Херсоне начнутся в ближайшую неделю — Стремоусов