Путин предупредил, что война в Украине может стать "длительным процессом"

Опубликовано: 07.12.2022 17:46 , Обновлено: 26.02.2025

Президент России Владимир Путин 7 декабря заявил на заседании Совета по правам человека РФ, что спецоперация в Украине может стать "длительным процессом", но пообещал не проводить дополнительную мобилизацию. При этом он признал, что в российской армии есть проблемы со снабжением.

“Появление результатов СВО может быть длительным процессом”, - заявил Владимир Путин. При этом он попытался убедить россиян, что даже долгая война в Украине не потребует дополнительной мобилизации.

“Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом [дополнительной мобилизации] на сегодняшний день нет никакой”, - заявил он.

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“У нас из 300 тыс. мобилизованных наших бойцов, наших мужчин, защитников Отечества, 150 тыс. находятся в зоне проведения операции, то есть половина в войсках, в группировке. Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только - это 77 тыс. - находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции”, - рассказал он.

Владимир Путин признал, что у российской армии есть проблемы на войне с Украиной. “Что касается проблем в зоне проведения специальной военной операции - они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно в зоне проведения специальной военной операции. Надо постоянно этим заниматься, постоянно анализировать то, что там происходит, и иметь обратную связь”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России уже осознали, что проиграли Украине и начали подготовку общественного мнения.

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В свою очередь, приговоренный судом в Гааге к пожизненному заключению за терроризм Игорь Гиркин после возвращения с фронта в Украине рассказал, что среди российских военных царит апатия и непонимание, что они там делают.

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