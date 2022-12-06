"А что мы тут делаем?" - Гиркин рассказал о настроениях российских военных в Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.12.2022 18:13 , Обновлено: 19.01.2023

Приговоренный судом в Гааге к пожизненному заключению за терроризм Игорь Гиркин после возвращения с фронта в Украине рассказал, что среди российских военных царит апатия и непонимание, что они там делают.

“В большинстве частей ВС РФ солдаты и офицеры не понимают: ради чего, за что и с какими целями вообще они воюют. Для них тайна - что является условием победы или просто условием для прекращения войны?” - написал Игорь Гиркин, по кличке Стрелков.

По его мнению, власти России не могут и не хотят объяснить военными цели вторжения в Украину, так как не уверены, что могут победить, и не хотят лишиться “возможности объявить цели СВО достигнутыми в любой момент, который кремлевские руководители сочтут для себя удобным”.

“Такие настроения конкретно в войсках - ведут к апатии. Апатия-же - к падению боевого духа и выполнению поставленных задач “для галочки” и “спустя рукава”, без реальной заинтересованности в их успешном результате. Так вот - в армии ВС РФ господствует апатия”, - заявил он.

Игорь Гиркин считает, что ВС РФ готовятся к затяжной позиционной войне, строя вдоль всего фронта долговременные сооружения в стиле “а-ля линия Маннергейма”. Но, по мнению Гиркина, это не остановит украинцев. А ВСУ реализовывают “собственные стратегические задачи при полной пассивности военных и политических властей РФ”. “Ничего хорошего в ближайшие недели на фронте не ожидаю”, - признался Игорь Гиркин.

По его мнению, Украина зимой “не замерзнет, не взбунтуется и не станет воевать хуже”. “Наоборот. Солдаты ее, уже поверившие в свои силы в результате осенних побед ВСУ и находящиеся на полном обезпечении НАТО - будут лишь злее и упорнее сражаться против “москалей”, мстя за лишения, которые вынуждены нести их родственники и близкие в тылу”, - предсказал незавидную судьбу российских военных в Украине Игорь Гиркин.

А потому считает, что украинцев ждёт не активное сопротивление, а “апатичное выполнение служебного долга, за которым у многих бойцов и командиров уже давно маячит неразрешенный вопрос: “А что мы тут делаем, если Москва более всего озабочена выполнением “зерновых сделок”, безпрепятственной прокачкой аммиака через Одессу и “потолком цен” на газ и нефть, поставляемую многочисленным западных партнерам?”.

Ранее Телеграф сообщил, что бывший «министр обороны ДНР», гражданин России Игорь Гиркин (Стрелков) 6 декабря, спустя недели молчания в соцсетях, написал пост, в котором заявил, что уехал с фронта в Украине в Москву.

«Нахожусь в Москве» — Гиркин объяснил, почему уехал с фронта в Украине