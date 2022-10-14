Путин назвал новую причину войны с Украиной и пообещал завершить мобилизацию
Президент России Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции в Астане сделал ряд заявлений касательно войны с Украиной, мобилизации и разрешения россиянам слушать украинскую музыку. Мы собрали тезисы его речи.
Музыка
Сначала о главном. Владимир Путина вспомнил о задержанном мужчине в Москве, который слушал в машине украинскую музыку. «Мы возмущаемся попытками отменить русскую культуру и не должны вести себя таким же образом», - заявил он, дав таким образом карт-бланш всем многочисленным любителям украинской музыки в России.
Переговоры с Киевом
Владимир Путин снова вспомнил о “жесте доброй воли”, так власти РФ называют бегство из Киевской, Черниговской и Сумской областей подразделений российской армии.
«У украинских властей пропало желание вести переговоры, как только российские войска отошли от Киева. Россия всегда говорила, что открыта к переговорам», - пожаловался он.
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Мобилизация
Рассказал в Казахстане Владимир Путин и мобилизации. Он признался, что она понадобилась, потому что в ВС РФ не хватает “контрактников”.
«Сейчас мобилизовано 222 тысячи человек. Думаю за две недели все мобилизационные мероприятия будут завершены. Линия соприкосновения с Украиной 1,1 тысяч км, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию», - заявил он. Каким был у Владимира Путина первоначальный план, когда он только начал вторжение в Украину и говорил, что мобилизация не нужна, он не уточнил.
По словам Владимира Путина, из 222 тысячи мобилизованных 33 тысячи уже находится в подразделениях, а 16 тысяч выполняют задачи на фронте.
«Первичная подготовка мобилизованных занимает 5-10 дней, затем — 5-15 дней в частях и дополнительное слаживание в войсках», - рассказал президент РФ о сроках подготовки мобилизованных.
Владимир Путин пообещал завершить мобилизацию через две недели и мобилизовать меньше 300 тыс.
Новая причина вторжения
Также Владимир Путин признался, что одной из причин вторжения в Украину было желание захватить дамбу в Новой Каховке и пустить воду в Крым.
«Мы не ставим перед собой задачу по уничтожению Украины. Украина перекрыла воду в Крым. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Это пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы противодействия», - заявил он.
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Ранее Телеграф сообщил, что русскоязычное издание “Медуза” сообщило со ссылкой на неназванные источники в Кремле, что российские власти согласились отвести войска хотя бы из части Херсонской области в обмен на временное прекращение стрельбы.
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