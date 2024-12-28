Путин извинился перед Алиевым за "трагический инцидент" с азербайджанским самолетом

Опубликовано: 28.12.2024 16:16 , Обновлено: 28.12.2024

Президент России Владимир Путин 28 декабря поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При разговоре, как передали в Кремле, Путин извинился перед своим коллегой за "трагический инцидент" с разбившимся под казахстанским Актау азербайджанским самолетом.

“Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим”, - [link href=“https://t.me/news_kremlin/5036” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канале Кремля.

При разговоре с Алиевым Путин утверждал, что самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт чеченского Грозного. “В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения”, - заявили в Кремле, не уточнив при этом, получил самолет повреждения от работы систем ПВО или нет.

Там также сообщили, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Напомним, вчера, 27 декабря, глава «Росавиации» Дмитрий Ядров сказал, что пилот самолета Embraer ERJ-190 два раза пытался посадить борт в Грозном в Чечне, но «попытки были безуспешны». «Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта «Грозный» была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ», — утверждал он.

При этом Ядров ничего не сказал о работе средств ПВО тогда в том регионе и о каких-либо повреждениях воздушного судна.

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Также Telegraf.news писал, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 27 декабря допустил сбитие самолета Embraer ERJ-190 под казахстанским Актау российскими системами ПВО. Такое же предположение высказали в американской разведке.

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Что рассказали выжившие в авиакатастрофе

Выжившие, летевшие на борту Embraer ERJ-190, рассказали, что во время полета слышали «глухие удары» и взрывы снаружи самолета. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Мужчина, представившийся членом экипажа рухнувшего самолета, сообщил ABC News по телефону из своей больничной палаты в пятницу, что он слышал три глухих удара, когда они пролетали над Грозным в России. Он сказал, что, по его мнению, звуки доносились снаружи самолета.

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