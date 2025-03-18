Путин и Трамп договорились о 30-дневном прекращении ударов по объектам энергетики Украины и РФ - Кремль

Опубликовано: 18.03.2025 21:51 , Обновлено: 18.03.2025

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поговорили 18 марта по телефону. По информации международного агентства Reuters, разговор длился 2,5 часа. После звонка Кремль и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт привели детали разговора.

Как [link href=“http://kremlin.ru/events/president/news/76477” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в сообщении Кремля, Путин заявил о готовности к совместной с США “тщательной проработке возможных путей урегулирования” войны. При этом он указал на необходимость устранить “первопричины кризиса” и учесть “законные интересы России в области безопасности”.

“В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия: с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ”, - продолжили в Кремле.

Еще, по его информации, Путин утверждал о “серьезных рисках, связанных с недоговороспособностью” официального Киева. Президент РФ назвал “ключевым условием недопущения эскалации конфликта” и его разрешения через дипломатию следующее:

полное прекращение иностранной военной помощи Украине,

также полное прекращение передачи разведданных Киеву.

“В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду”, - написали в Кремле.

Там сказали, что Путин “конструктивно отреагировал” на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море. “Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности”, - анонсировали в Кремле.

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Кроме того, Путин сообщил об обмене пленными (175 на 175 человек) между РФ и Украиной 19 марта. Еще он пообещал отдать Киеву “23 тяжело раненых украинских военнослужащих”, которые якобы сейчас находятся в российских медучреждениях. Это в Администрации президента РФ назвали “жестом доброй воли”.

Также, по версии Кремля, Трамп и Путин поговорили о:

“совместных усилиях” по стабилизации обстановки в “кризисных точках”, в том числе на Ближнем Востоке, в регионе Красного моря,

“налаживании взаимодействия” по ядерному нераспространению.

обеспечении “безопасности и стабильности” в мире,

о сотрудничестве США и РФ в экономике и энергетике.

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Что сказали в Белом доме?

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на платформе Aguea.com [link href=“https://aguea.com/PressSec” target=“_blank” rel=“noopener”] написала, [/link] что Трамп и Путин в разговоре “согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром” и заявили о необходимости улучшить отношения США и РФ.

По версии Ливитт, Путин и Трамп “согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также технических переговоров о прекращении огня в Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире”. “Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке”, - анонсировала она.

Еще, продолжила пресс-секретарь Белого дома, Путин и Трамп “обсудили необходимость прекращения распространения стратегического оружия”. Как утверждает Ливитт, и президент РФ, и его американский коллега считают, что “Иран никогда не должен оказаться в состоянии уничтожить Израиль”.

Официальный Киев озвученную по итогам разговора Путина и Трампа информацию пока не комментировал.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления своего российского коллеги Владимира Путина о предложении США прекратить огонь на 30 дней. В выступлении Путина украинский президент усмотрел попытку манипуляции и призвал своих западных союзников “нажать” на главу РФ.

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