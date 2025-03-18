США признают Крым российским? В Белом доме заявили, что мир в Украине уже в «десяти ярдах»

Опубликовано: 18.03.2025 08:18 , Обновлено: 18.03.2025

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин намерены провести во вторник телефонные переговоры, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине. На повестке дня — территориальные уступки со стороны Киева, контроль над Запорожской АЭС и даже, возможно, признание Крыма российской территорией, о чём сообщили западные СМИ, ссылаясь на Белый дом и источники в администрации Трампа.

Ранее Трамп заявлял журналистам, что «много людей гибнет» и нужно «заставить Украину поступить правильно». Он сообщил, что уже обсуждается «раздел территорий» и «разделение определённых активов», сообщило Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что вопрос раздела украинских земель и активов обсуждался с Киевом. «Что касается того, где будут проведены эти линии, и конкретики, я не буду вдаваться в это», — добавила она.

Также Ливитт сообщила, что в разговоре с Путиным Трамп затронет тему «электростанции на границе» России и Украины, что может подразумевать Запорожскую АЭС — крупнейшую в Европе атомную электростанцию, занятую ныне российскими войсками. Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в действиях, создающих угрозу аварии на АЭС.

Издание Semafor, ссылаясь на два «осведомлённых» источника, сообщило, что администрация Трампа рассматривает вариант признания Крыма российской территорией в рамках будущего соглашения о прекращении конфликта. Также обсуждается возможность призвать ООН последовать этому примеру. Это соответствовало бы позиции Путина, который давно считает Крым частью России.

Однако такой шаг, уверены источники, вызовет резкое сопротивление со стороны Европы и Киева, поскольку президент Украины Владимир Зеленский и представители его Офиса решительно отвергают любые территориальные уступки.

Сам Трамп, ещё до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, неоднократно говорил, что рассмотрит вопрос о «признании Крыма российским». В интервью ABC News в 2018 году он заявлял, что, «насколько ему известно, жители Крыма предпочли бы быть с Россией».

Фото: Минобороны России

Напомним, ранее Трамп предложил Украине и России принять 30-дневное перемирие. Зеленский обвинил Путина в затягивании войны и отметил, что предложение о перемирии «могло быть реализовано давно». Пресс-секретарь Белого дома при этом заявила, что мир в Украине уже «в десяти ярдах», и выразила готовность применить «рычаги давления» к России, если та не будет стремиться к мирному урегулированию.

[info_b]10 ярдов = 9,144 метра.[/info_b]

Россия, в свою очередь, потребовала «железобетонных гарантий» невступления Украины в НАТО, сохранения нейтрального статуса страны, а также сохранения контроля над всеми занятыми украинскими территориями. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Известиям». Москва также потребовала смягчения западных санкций и проведения президентских выборов в Украине, что Киев считает преждевременным в условиях военного положения.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что условия, выдвигаемые Россией, свидетельствуют, что Москва не стремится к миру. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ряд стран, включая Великобританию и Францию, готовы направить миротворческие войска в Украину в случае заключения мирного соглашения, однако Россия исключила такую возможность до окончания войны.

Грушко назвал размещение миротворцев «конфликтным», заявив о возможном обсуждении «невооружённых наблюдателей». Сейчас же это «пустой звук».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Владимир Зеленский назвал состав будущей переговорной группы от Украины.

Зеленский утвердил состав группы для переговоров по перемирию с Россией. Сколько времени уйдёт на подготовку?