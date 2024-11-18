США, Франция и Великобритания разрешили Украине бить их ракетами вглубь России. Когда первые удары?

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Опубликовано: 18.11.2024 07:28 , Обновлено: 18.11.2024

Зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили удары вглубь России дальнобойным оружием.. Речь идет о ракетах SCALP и Storm Shadow. Ранее издание New York Times заявило, что Джо Байден разрешил Украине удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.

По данным СМИ, такие решения союзницы Украины приняли из-за вмешательства КНДР. Источники NYT уверены, что Россия уже использовала в боях в Курской области военных из КНДР. Так же они уверены, что удары вглубь России не приведут к перелому в ходе войны, а лишь послужат сигналом для армии КНДР.

Белый дом в течение нескольких месяцев отказывался удовлетворить запрос Украины на разрешение бить вглубь России дальнобойными ракетами для HIMARS, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта. Вот и сейчас, издание Axios утверждает, что разрешение бить дальнобойными американскими ракетами дали только на Курскую область РФ.

Будущий президент США Дональд Трамп пока не комментировал решение Джо Байдена. Однако Трамп младший поделился на платформе X записью о решении Белого дома. Он заявил, что в этом заинтересована оружейная промышленность.

«Похоже, что Военно-промышленный комплекс хочет добиться того, чтобы Третья мировая война разразилась до того, как у моего отца появится шанс принести мир и спасти жизни людей. Нам нужно обезопасить эти триллионы долларов. Пусть жизнь катится к черту! Имбецили!» - написал Дональд Трамп-младший.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения СМИ о том, что США, Великобритания и Франция предоставили разрешение на использование ракет большой дальности против российской территории, заявив, что “ракеты будут говорить сами за себя”.

“План усиления Украины - это План Победы, который я представил нашим партнерам. Один из его ключевых пунктов - это возможности нашей армии на большие расстояния. Сегодня в СМИ много говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносятся не словами. Об этом не сообщается. Ракеты будут говорить сами за себя. Определенно”, - написал он.

По данным агентства Reuters, Украина планирует в ближайшие дни нанести удары по российской территории с использованием американских ракет дальнего радиуса действия.

В Кремле пока не комментировали эту информацию. Представитель МИД РФ Мария Захарова лишь заявила: “Президент на этот счет высказался”.

В сентябре 2024 года Владимир Путин говорил, что разрешение бить западным вооружением по территории России станет вступлением НАТО в войну.

“Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться… Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет”, — сказал он.

Ранее Telegraf.news сообщил что американское издание The Times сообщило, что у властей Украины есть как технологические возможности, так и веские причины создать собственное ядерное оружие. Там утверждают, что Киев может разработать собственную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев.

В Украине подготовились к созданию ядерной бомбы за несколько месяцев, если Трамп откажется от помощи — The Times