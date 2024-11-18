Куда ударит Украина? Польский генерал назвал цели для западных ракет на территории России

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.11.2024 08:33 , Обновлено: 18.11.2024

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак, заявил, что знает, какие объекты на территории России могут стать целями западных ракет переданных Украине. Напомним, ранее западные агенства сообщили, что США, Франция и Великобритания разрешили использовать их для ударов по территории РФ.

Польский генерал считает, что это решение не изменит ход войны, но такие удары станут для Украины актом возмездия.

“Это политическое решение и сигнал, посланный американцами Путину, что они не отказываются от поддержки Украины, даже несмотря на то, что на выборах в США победил Дональд Трамп”, - подчеркнул польский генерал.

По словам Скшипчака, использование ATACMS позволит Украине атаковать российскую критическую инфраструктуру, которая до сих пор была вне досягаемости украинских ракетных систем. “Украинцы, вероятно, уже подготовили список стратегически важных для россиян объектов” , - добавил он.

[inf]Баллистические ракеты ATACMS, производства Lockheed Martin, являются одними из самых мощных на сегодняшний день, предоставленных Украине, и способны преодолевать расстояние до 300 км.

Ранее издание Newsweek опубликовало карту, на который видно, куда могут достать эти боеприпасы.

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В то же время, издание Axios утверждает, что украинцам было дано разрешение на удары только в пределах Курской области. Однако это не точно, так как официальной информации о решении Белого дома пока нет.

Решение администрации Байдена знаменует собой изменение политики США, проводимой с начала войны. В мае глава Белого дома уже согласился использовать американское оружие для ударов по приграничным регионам на российской стороне, но его согласие исключало ракеты большей дальности, такие как ATACMS. Тогда Кремль уже предупредил, что такой шаг будет расценен как значительная эскалация.

В свою очередь, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что снятие ограничений на дальнобойные удары мало что изменит, поскольку у Украины есть собственное оружие с аналогичной и большей дальностью действия, а россияне переместили свои гарнизоны и вооружение, например, бомбардировщики, вглубь страны, за пределы действия ATACMS. Таким образом, целями украинских ударов могут стать ТЭЦ и другие важные объекты.

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