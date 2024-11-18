"Кровавый Джо" - В Госдуме РФ пообещали "самую жёсткую реакцию" на разрешение США бить вглубь России ракетами

Опубликовано: 18.11.2024 08:20 , Обновлено: 18.11.2024

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Байдена повлечет за собой "самую жесткую реакцию" на угрозы, которым подвергнется РФ из-за решения стран-союзниц разрешить Украине удары по России западными ракетами.

«[Джо] Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как “кровавый Джо”. Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине. Что неминуемо повлечет самый жесткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране», – заявил Слуцкий.

Ранее Telegraf.news писал, что зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили удары вглубь России дальнобойным оружием.. Речь идет о ракетах SCALP и Storm Shadow. Ранее издание New York Times заявило, что Джо Байден разрешил Украине удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.

Размещение Россией сухопутных войск Северной Кореи на фронте в Курской области стало причиной изменения решение США, сообщило агентство Reuters. Подобные сообщения были опубликованы также агентствами AP, AFP и газетой New York Times.

США, Франция и Великобритания разрешили Украине бить их ракетами вглубь России. Когда первые удары?