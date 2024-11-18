"Кровавый Джо" - В Госдуме РФ пообещали "самую жёсткую реакцию" на разрешение США бить вглубь России ракетами
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Байдена повлечет за собой "самую жесткую реакцию" на угрозы, которым подвергнется РФ из-за решения стран-союзниц разрешить Украине удары по России западными ракетами.
«[Джо] Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как “кровавый Джо”. Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине. Что неминуемо повлечет самый жесткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране», – заявил Слуцкий.
Ранее Telegraf.news писал, что зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили удары вглубь России дальнобойным оружием.. Речь идет о ракетах SCALP и Storm Shadow. Ранее издание New York Times заявило, что Джо Байден разрешил Украине удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.
Размещение Россией сухопутных войск Северной Кореи на фронте в Курской области стало причиной изменения решение США, сообщило агентство Reuters. Подобные сообщения были опубликованы также агентствами AP, AFP и газетой New York Times.
США, Франция и Великобритания разрешили Украине бить их ракетами вглубь России. Когда первые удары?