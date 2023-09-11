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"Пути назад не будет"- Байден назвал угрозу страшнее ядерной войны

"Пути назад не будет"- Байден назвал угрозу страшнее ядерной войны
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По мнению президента США Джо Байдена, главной угрозой человечеству является не ядерная война.

Он считает, что гораздо большую опасность несет глобальное потепление. По словам Байдена, именно это является главной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество. Об этом американский лидер говорил, выступая на пресс-конференции в Ханое.

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«Единственная экзистенциальная угроза, с которой сталкивается человечество, и даже более пугающая, чем ядерная война, - это глобальное потепление. Повышение температуры на 1,5 градуса в следующие 10-20 лет будет настоящей проблемой. Пути назад не будет, - процитировало информагентство ТАСС Байдена.

Также он заявил, что на саммите Группы двадцати, который проходил в Нью-Дели, все участники “были обеспокоены глобальным потеплением”. “Поймите, это проблема”, - добавил он.

[info_b]В 2015 году по итогам 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата было поддержано Парижское соглашение по климату. Цель документа: не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем и сделать все возможное, чтобы удержать рост на отметке 1,5°C. Ученые полагают, что более значительное потепление может привести к необратимым последствиям для экологии. По данным ООН, средняя температура в 2022 году была на 1,15°C выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 гг.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда похолодает в Беларуси.

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