"Пути назад не будет"- Байден назвал угрозу страшнее ядерной войны

Опубликовано: 11.09.2023 11:51 , Обновлено: 29.04.2024

По мнению президента США Джо Байдена, главной угрозой человечеству является не ядерная война.

Он считает, что гораздо большую опасность несет глобальное потепление. По словам Байдена, именно это является главной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество. Об этом американский лидер говорил, выступая на пресс-конференции в Ханое.

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«Единственная экзистенциальная угроза, с которой сталкивается человечество, и даже более пугающая, чем ядерная война, - это глобальное потепление. Повышение температуры на 1,5 градуса в следующие 10-20 лет будет настоящей проблемой. Пути назад не будет, - процитировало информагентство ТАСС Байдена.

Также он заявил, что на саммите Группы двадцати, который проходил в Нью-Дели, все участники “были обеспокоены глобальным потеплением”. “Поймите, это проблема”, - добавил он.

[info_b]В 2015 году по итогам 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата было поддержано Парижское соглашение по климату. Цель документа: не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем и сделать все возможное, чтобы удержать рост на отметке 1,5°C. Ученые полагают, что более значительное потепление может привести к необратимым последствиям для экологии. По данным ООН, средняя температура в 2022 году была на 1,15°C выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 гг.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда похолодает в Беларуси.

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