Когда похолодает в Беларуси? Синоптики предупредили о приближении фронта

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Опубликовано: 10.09.2023 11:59 , Обновлено: 10.09.2023

В Беларуси в начале сентября установилась почти по-летнему теплая погода. В некоторых районах, согласно прогнозам, температура достигала +28 градусов. Однако, вероятно, совсем скоро ранняя осень напомнит о себе — повеет если не жутким холодом, то хотя бы небольшой прохладой. Специалисты рассказали, когда ждать атмосферный фронт.

По словам известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова, в начале недели 11-13 сентября все еще будет тепло и сухо. Этому поспособствуют теплые воздушные массы с юга Европы. Причем, должно быть до 5°C выше нормы.

Так, в понедельник-вторник ночью эксперты ожидают от +9°C до +14°C. Днем 11 сентября , согласно прогнозу Рябова, от +19°C по востоку до +29°C по западу. А 12 сентября — +23°C по северо-востоку до +28°C по западу.

А в среду, 13 сентября , ночью жителям пообещали +10°C… +15°C, днем — от +23°C до целых +30°C.

Однако все изменится во второй половине недели. Рябов предупредил белорусов о “холодном атмосферном фронте” . Он принесет дожди, местами грозы, а также более низкие температуры. За ним пойдут «более свежие воздушные массы с Балтийского моря».

Как отметил синоптик, в четверг на большей части Беларуси ожидают дожди и возможны грозы. В пятницу ночью они сместятся на восток страны. Ночью будет примерно +7°C… +12°C. И если днем в четверг еще обещают от +18°C до +27°C, то в пятницу уже от +18°C до +23°C.

Погода в Беларуси на выходных 16-17 сентября

И, как всегда, предварительно, на выходных на погоду в Беларуси должен оказать влияние “погожий антициклон с северо-запада”.

Так, ночами нам спрогнозировали +6°C… +12°C. Днем 16 сентября — +16°C… +22°C, а 17 сентября — +19°C… +27°C.

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