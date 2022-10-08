"Психологический удар" или начало наступления на Крым? Что говорят эксперты о подрыве Керченского моста

🎤 Мнение

Опубликовано: 08.10.2022 10:36 , Обновлено: 08.10.2022

Разрушение, хоть и частичное, Крымского моста стало не только такой по снабжению полуострова, но и "серьезным психологическим ударом" по всей российской нации, считает немецкий обозреватель Александр Фридман. Ситуацию усугубляет и символизм самого моста, и время нанесения удара - в ночь после 70-летия президента РФ Владимира Путина.

“Произошедшее на Крымском мосту - серьезный психологический удар именно в тот момент, когда российское общество и без того находится под впечатлением от путинской мобилизации и военных успехов Украины. Сегодняшние кадры с моста вызвали восторг в Украине, наглядно демонстрируют слабость России и станут одним из символов предстоящего полного поражения Москвы в войне”, - [link href=“https://t.me/Alexander_Friedman/2834” target=“_blank” rel=“noopener”] считает [/link] Александр Фридман.

Немецкий обозреватель в связи с ЧП на Крымском мосту напомнил и о недавнем прогнозе американского генерала в отставке Бена Ходжеса. Тот предрек восстановление контроля над полуостровом Украиной к середине 2023 года.

Появилось видео момента подрыва Крымского моста

А советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере: «Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено».

[info_b]Крымский мост является символом господства России на полуострове и был построен после нападения России на Украину в 2014 году. Его общая длина составляет 18 км, а стоимость строительства составила $3,6 млрд. Мост позволял быстро пересекать Керченский пролив, что имело ключевое значение, например, для туризма.[/info_b]

Ранее украинские военные, чиновники и аналитики говорили о невозможности нанесения ракетного удара по Крымскому мосту, но не исключали диверсий. Представители властей Украины прямо говорили о законности нанесения ударов по Крымскому мосту.

Ещё в середине августа после ударов Украины по российским военным объектам в Крыму — нападения на российский аэропорт в Саках на прошлой неделе и диверсии на складах боеприпасов в Джанкое — многие наблюдатели задались вопросом, не станет ли следующей целью украинской армии Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с территорией России.

Новость Телеграф

В свою очередь, украинский военный эксперт Александр Коваленко в августе зачиал, что вернуть Крым без уничтожения Керченского моста будет невозможно.

По его словам, ВСУ будут действовать так:

бить по военным объектам россиян в Крыму;

Освободят левобережную часть Херсонской и Запорожской областей;

Уничтожат или выведут из эксплуатации Крымский (Керченский) мост.

“Ждём “Судный день”

А вот в украинских тг-каналах все больше вспоминают июльские обещания экс-президента России Дмитрия Медведева. Он спрогнозировал “очень быстрый судный день” в ответ на атаку Крымского моста. Теперь в украинских пабликах иронично пишут: “Ждём”.

“Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями еще и пытаются угрожать нам, имея ввиду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны. В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно”, – заявил Дмитрий Медведев летом.

Ракетами мост не уничтожить

Кстати, ровно неделю назад советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ не могут уничтожить Крымский мост.

“Там нечем бить по Крымскому мосту. То, что нам могут дать, все равно ничего не можем сделать мосту… Крымскому мосту ниф*га не грозит, его возможно уничтожить только тактическим ядерным оружием, либо если в него 300 “Томагавков” прилетит одновременно, ну хорошо, 100 или 50”, - заявил советник ОП Украины.

Ранее Телеграф сообщил, что утром в 6:00 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого пролеты автомобильного полотна рухнули в воду. Назначенные Россией власти Крыма сообщили о взрыве “цистерны с топливом”. Но потом сменили версию.

Крымский мост обрушился после подрыва утром 8 октября