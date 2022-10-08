Появилось видео момента подрыва Крымского моста

🎥 Видео

Опубликовано: 08.10.2022 09:35 , Обновлено: 08.10.2022

В сети появилось видео момента, когда грузовик взрывается на Крымском мосту. Судя по камерам, в момент подрыва рядом проезжали другие машины. Так что не исключены жертвы среди людей.

Грузовик взорвался уже на подъезде к Керчи.

https://twitter.com/TemnyVyriy/status/1578634219102015488?s=20&t=Nw6iBFX7uTExHIJxGCf9pw

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https://twitter.com/SerDer_Daniels/status/1578633911919202304?s=20&t=Nw6iBFX7uTExHIJxGCf9pw

Тем временем, Владимир Путин приказал создать правительственную комиссию для расследования обрушения Крымского моста.

Ранее Телеграф сообщил, что Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что причиной обрушения Крымского моста стал подрыв грузового автомобиля.

Там признали, что было обрушение двух пролетов автомобильной части моста, а на железнодорожной ветке загорелись 7 цистерн с топливом.

Крымский мост обрушился после подрыва утром 8 октября