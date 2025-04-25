Признание Крыма, отмена санкций против России, компенсации. Reuters сравнило проекты мирных соглашений Киева и Вашингтона

Опубликовано: 25.04.2025 15:00 , Обновлено: 25.04.2025

Агентство Reuters опубликовало тексты двух документов, которые, по его утверждению, отражают содержание предложений по прекращению войны в Украине — одного, переданного, по данным агентства, посланником президента США европейским чиновникам в Париже 17 апреля, и второго, возникшего после консультаций украинских и европейских представителей в Лондоне 23 апреля.

Хотя официально подлинность этих документов никто не подтвердил, Reuters утверждает, что видело полные тексты, а их содержание, по мнению агентства, отразило расхождения в позициях сторон и пролило свет на «внутреннюю кухню» дипломатических усилий США по скорейшему завершению войны. Как отмечается, Россия непосредственно не участвовала в выработке обоих проектов.

Основные точки расхождения между двумя «проектами», по версии Reuters:

Территория

Американский «проект» : Предусматривает признание США де-юре российского контроля над Крымом, а также признание де-факто контроля над контролируемыми РФ частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей и полным контролем над Луганской областью. Украине же возвращались бы территории в Харьковской области, контроль над ЗАЭС (через администрацию США) и Каховской ГЭС, а также свободное судоходство по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

: Предусматривает признание США де-юре российского контроля над Крымом, а также признание де-факто контроля над контролируемыми РФ частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей и полным контролем над Луганской областью. Украине же возвращались бы территории в Харьковской области, контроль над ЗАЭС (через администрацию США) и Каховской ГЭС, а также свободное судоходство по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Европейско-украинский «контрпроект» : Предлагает отложить детальное обсуждение территориальных вопросов на потом, после заключения «полного и безоговорочного» прекращения огня. В документе нет ни слова о признании российского контроля над какой-либо украинской территорией. За основу предлагается взять «линию контроля» на момент переговоров. Пункты про ЗАЭС, Каховскую ГЭС, Днепр и Кинбурнскую косу — совпадают.

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Гарантии безопасности

Американский «проект» : Обещает Украине «прочную гарантию безопасности» от группы европейских и «желающих» неевропейских стран. Деталей нет, но прямо указано, что Украина не будет стремиться в НАТО, хотя может вступить в ЕС.

: Обещает Украине «прочную гарантию безопасности» от группы европейских и «желающих» неевропейских стран. Деталей нет, но прямо указано, что Украина не будет стремиться в НАТО, хотя может вступить в ЕС. Европейско-украинский «контрпроект» : Более конкретен. Предлагает «прочные гарантии», включая от США, в виде «соглашения типа статьи 5» (пункт о взаимной обороне стран НАТО). Документ предлагает не вводить никаких ограничений на размер Вооружённых сил Украины и не запрещать «присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины».

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Санкции

Американский «проект» : Предполагает снятие санкций, введённых против России с 2014 года (то есть, ещё за Крым) «в рамках обсуждаемой сделки».

: Предполагает снятие санкций, введённых против России с 2014 года (то есть, ещё за Крым) «в рамках обсуждаемой сделки». Европейско-украинский «контрпроект» : Предлагает «постепенное смягчение санкций после достижения устойчивого мира» и оставляет возможность их возобновления (механизм «snapback») в случае нарушения Россией мирного соглашения.

Компенсации

Американский «проект» : Говорит, что Украина будет «полностью реконструирована и финансово компенсирована». Источник денег не указан.

: Говорит, что Украина будет «полностью реконструирована и финансово компенсирована». Источник денег не указан. Европейско-украинский «контрпроект» : Уточняет источник: компенсация, включая за счёт «суверенных активов России», которые останутся замороженными, пока РФ не компенсирует ущерб.

Экономическое сотрудничество

Оба проекта содержат пункт о реализации американо-украинского соглашения об экономическом сотрудничестве и доступе к полезным ископаемым.

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Reuters напомнил, что эта дипломатия — наиболее активная попытка остановить войну с её начала. Источники агентства подтвердили, что европейско-украинский «контрпроект» уже передан американской стороне. Президент Украины Владимир Зеленский также выражал надежду, что документ, выработанный в Лондоне, «уже на столе у Трампа».

Насколько эти «утёкшие» тексты близки к реальным переговорным позициям и станут ли они, учитывая отсутствие в процессе прямого участия Москвы, основой для мира, неизвестно.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что США намерены отказаться от посредничества по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, если Москва или Киев будут «создавать трудности» в его достижении.

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