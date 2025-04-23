В Кремле ответили на статью FT о предложении Путина «заморозить» линию фронта с Украиной

Опубликовано: 23.04.2025 08:21 , Обновлено: 23.04.2025

Издание Financial Times 22 апреля, ссылаясь на собственные анонимные источники, сообщило, что президент России Владимир Путин якобы сам предложил остановить военные действия в Украине, "заморозив" нынешнюю линию фронта. Информацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По информации Financial Times, которая сослалась на три неназванных “источника, знакомых с ситуацией”, Путин предложил остановить боевые действия в Украине по сложившейся на данный момент линии фронта. Как утверждает издание, это предложение прозвучало на недавней встрече Путина со специальным представителем Донольда Трампа Стивой Виткоффов в Санкт-Петербурге. При этом издание утверждало, что Москва якобы готова отказаться от своих территориальных притязаний и готова отказаться от четырех частично оккупированных украинских регионов.

Комментируя эту информацию госагентству РИА “Новости”, Песков посоветовал всем “ориентироваться на первоисточники”, а не на публикации в СМИ.

“Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники”, — заявил Песков, не уточнив при этом, было ли в действительности озвучено предложение о “заморозке” линии фронта на встрече в Санкт-Петербурге.

Песков лишь подчеркнул, что в настоящее время ведётся “напряженная работа” между участниками переговоров и призвал не ждать от них скорых практических результатов, а также громких публичных заявлений.

“Идет напряженная работа. Мы говорим с американцами. Работа трудная и занимает много времени, поэтому сложно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично”, - заявил представитель Кремля.

“Готов на переговоры в любом формате”

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля в преддверии переговоров в Лондоне заявил, что готов на переговоры с Россией в любом формате, но только после прекращения огня. По сути, это единственное условие Киева для начала мирных переговоров, озвученных украинским лидером, передало издание “Страна”.

При этом он подчеркнул, что никаких официальных предложений по обмену или отказу от территорий со стороны России Украина пока не получала. Зеленский сразу отметил, что если такие предложения поступят, на юридическое признание Крыма российской территорией Киев не пойдёт, объяснив, что такой шаг противоречит Конституции Украины.

Что касается запланированной встречи в Лондоне, на ней, по словам Зеленского, стороны планируют обсуждать в первую очередь условия частичного или полного прекращения огня.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Зеленский предложил продлить объявленное на Пасху перемирие на линии фронта в Украине, однако Путин на это предложение ответил молчанием. Кроме того, Москва и Киев обвинили друг друга в нарушении прекращения огня и продолжении обстрелов и боёв вопреки пасхальному перемирию.

У Путина отказались продлять перемирие в Украине на месяц