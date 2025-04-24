«Нечем похвастаться!» - Трамп и Зеленский обменялись упрёками из-за Крыма

Опубликовано: 24.04.2025 09:43 , Обновлено: 24.04.2025

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля вновь устроили перепалку, на этот раз - заочную. На этот раз главным камнем преткновения стал статус Крыма - Зеленский категорически отказался юридически признавать полуостров российской территорией, Трамп же считает, что этот вопрос вообще не должен быть предметом обсуждения в контексте мирных переговоров с Россией. Лидер США пригрозил вовсе отказаться от своего посредничества в переговорах, если стороны не договорятся в ближайшее время.

В посте, опубликованном на сайте Truth Social, американский президент раскритиковал своего украинского коллегу за отказ признать оккупацию Крыма и оставить территорию за Россией. По мнению Трампа, подобные заявления украинского лидера могут осложнить заключение мирного соглашения с Москвой.

“Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, так затрудняют разрешение этой войны. Ему нечем похвастаться!” — написал Трамп на своей страничке в социальной сети. Он высказал мнение о том, что Крым был потерян много лет назад “и даже не является предметом обсуждения”.

В свою очередь вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс, выступая перед журналистами в Индии, заявил, что пришло время либо России и Украине согласиться на мирное предложение США, фактически заморозив линию фронта, либо Соединенным Штатам - выйти из мирных переговоров. Таким образом, он повторил предупреждение Трампа, сделанное на прошлой неделе.

“Единственный способ действительно остановить убийства — это чтобы обе армии сложили оружие и заморозили это дело”, — заявил Вэнс.

“Здесь не о чем говорить”

В свою очередь Зеленский в ответ на подобную американскую риторику категорично заявил, что Украина никогда не уступит Крым России, и напомнил о то, что захват контроля над полуостровом в 2014 году Россией было осуждено на международном уровне, в том числе, администрацией США.

“Здесь не о чем говорить. Это противоречит нашей Конституции”, — заявил Зеленский.

К своему посту в Telegram он прикрепил Крымскую декларацию 2018 года, подписанную Майком Помпео, госсекретарем Трампа во время его первого срока. В документе, в частности, говорилось следующее: “США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины”.

Трамп, обещавший во время своей предвыборной кампании положить конец войне в течение первых 24 часов после возвращения в Белый дом, упрекнув Зеленского в “подстрекательстве”, заявил, что США пытаются остановить убийства в Украине и что они “очень близки к соглашению” о мире. Позже Трамп сообщил журналистам, что, по его мнению, лондонские переговоры, состоявшиеся 23 апреля, прошли “довольно хорошо”.

“Нам нужно, чтобы два человека, два сильных человека, два умных человека договорились. И как только они договорятся, убийства прекратятся”, - с уверенностью заметил Трамп.

“Движется в неправильном направлении”

Кстати, государственный секретарь США Марко Рубио, который также должен был участвовать в переговорах в Лондоне, отменил свою поездку, из-за чего статус встречи был понижен. Американские СМИ, такие как Reuters, усмотрели в этом шаге “усилившиеся разногласия” между Вашингтоном, Киевом и его европейскими союзниками по вопросу о том, как положить конец войне.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что Трамп “разочарован” темпами переговоров и что Зеленский “кажется, движется в неправильном направлении”.

Reuters, ссылаясь на несколько неназванных источников, сообщило, что предложения спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа включают не только признание аннексии Крыма Россией, но и согласие с контролем России над 20% территории Украины, которые она взяла под свой контроль в ходе войны, а также положения об исключении членства Украины в НАТО и отмену западных санкций.

Ожидается, что Уиткофф снова встретится с Путиным уже в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Ранее Белый дом сообщил, что Уиткофф уже трижды встречался с Путиным, чтобы обсудить перспективы окончания войны, и на этой неделе посетит Москву для нового раунда переговоров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что издание Financial Times 22 апреля, ссылаясь на собственные анонимные источники, сообщило, что президент России Владимир Путин якобы сам предложил остановить военные действия в Украине, “заморозив” нынешнюю линию фронта. Информацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на статью FT о предложении Путина «заморозить» линию фронта с Украиной