Украина и США подписали меморандум по полезными ископаемым. Когда заключат полноценный договор?

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Опубликовано: 18.04.2025 10:06 , Обновлено: 18.04.2025

Власти Украины и США подписали меморандум о соглашении по полезными ископаемым. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

На своей страничке в Facebook Свириденко выложила две фотографии, из которых следует, что церемония подписания меморандума проходила в онлайн-формате. Сама глава Минэкономики назвала подписание этого документа первым шагом на пути к полноценному соглашению об экономическом партнерстве с США.









“Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам. Впереди финализация текста соглашения и его подписание. Далее - ратификация парламентами”, - пояснила Свириденко.

[info_b]Меморандум в международных и экономических отношениях — это в большей степени дипломатический документ, который на деле ни к чему не обязывает стороны. Как правило, в меморандуме стороны подробно излагают свою позицию и её обоснование по конкретному вопросу, по которому в будущем планируется заключить договор, то есть фактически документ представляет собой “декларацию о намерениях” подписать какой-то документ.[/info_b]

По сути, нынешний меморандум - это тот самый документ, который не удалось во время визита февральского визита в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского. Тогда поездка в Вашингтон закончилась дипломатическим скандалом.

Между тем, президент США Дональд Трамп 17 апреля заявил, что рассчитывает на то, что стороны подпишут полноценное соглашение о поставках полезных ископаемых уже через неделю, 24 апреля, передало агентство Reuters.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент России Владимир Путин наконец озвучил властям США свои условия заключения мирного соглашения с Украиной. Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который на прошлой неделе провел в Санкт-Петербурге четырехчасовую встречу с российским президентом, а также обсудил детали с его советниками Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым.

Судьба 5 регионов Украины и протоколы безопасности. Спецпредставитель Трампа рассказал о мирном плане, который предложил Путин