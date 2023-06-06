"Не потому ли мы отступаем?" - Пригожин заявил о возможном ядерном ударе по Белгородской области РФ

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.06.2023 15:31 , Обновлено: 06.06.2023

Руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин не исключил возможности нанесения ядерного удара по Белгородской области российскими же войсками, а также заявил о готовности отправить своих бойцов в этот российский регион для "защиты своей земли".

“Я боюсь, как бы у них не было паскудной мысли ядрену бомбочку на свою территорию кинуть”, - заявил Пригожин в интервью российским военкорам и задался вопросом о том, почему в Белгородскую область не направлено большее количество российских войск на борьбу с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ).

“Не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать – страшно, а по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные?”, – задался риторическим вопросом Пригожин, подчеркнув, что к российскому “тактическому ядерному оружию” у него “большие вопросы”, исходя из того, “в какому виде они остальное всё держат”.

Также он пригрозил Министерству обороны России без приказа и согласования направить своих наёмников “на защиту Белгородской области”. На “освобождение” регионе глава ЧВК “Вагнер” дал российским войскам “около двух недель”.

“Если умирать, то всем вместе”

“Если они не освободят нашу землю и, если мы не будем уверены, (а я потребую, чтобы нас туда пустили, потому что иначе они лгут своему народу), если этого не произойдет, и если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород. И мы будем защищать свою землю”, - заявил Пригожин. Однако он также подчеркнул, что в этом случае он потребует от Минобороны “переехать тоже в Белгород”.

“Если умирать, то всем вместе”, - резюмировал он.

Губернатор Белгородской области заявил о возврате контроля над Новой Таволжанкой

Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня заявил, что по состоянию на этот день “противника на территории Белгородской области нет”. Буквально накануне Гладков признал потерю контроля над селом Новая Таволжанка, расположенного вблизи границы с Украиной. Сообщалось, что на территорию этого села вошли диверсанты из “Русского добровольческого корпуса”.

«Драпают войска потихонечку» — Пригожин объявил об успехах контрнаступления ВСУ. В Киеве ответили

Ранее глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ вернули себе часть оккупированных территорий под Бахмутом в ходе контрнаступления. Он рассказал, что российское командование перегруппировало и выставило войска вдоль Берховского водохранилища, чтобы защитить населенный пункт Берховка.