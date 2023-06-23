«Чтобы кучка тварей просто поторжествовала» — Пригожин обвинил олигархов в развязывании войны в Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.06.2023 13:39 , Обновлено: 04.07.2024

Глава частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня дал большое интервью, в ходе которого в очередной раз раскритиковал действия Минобороны РФ, а также обвинил олигархов в развязывании войны в Украине.

“Война была нужна для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая она — сильная армия. Чтобы Шойгу получил маршала (и этот указ уже был готов), получил вторую звезду Героя», — заявил Пригожин.

По егомнению, главе Минобороны РФ «очень хотелось войти в историю, как великий тувинский военачальник, который стал дважды Героем и маршалом фактически в мирное время».

«Можем остаться без армии» — Пригожин заявил о прорыве ВСУ на юге Украины

По словам Пригожина, война также была нужна олигархам — «тому клану, который сегодня фактически управляет Россией».

Кроме того, глава «Вагнера» убежден, что «второй целью операции была — назначение президентом Украины Медведчука». (Виктор Медведчук — украинский олигарх, которого называют «кумом Путина» и которого отдали РФ в обмен на защитников «Азовстали». — прим. ред.).

Пригожин заявил, что после прихода Медведчука к власти, все украинские активы «планировали разделить» между представителями того самого «олигархического клана».

«Воровали на Донбассе пачками, но захотелось больше», — считает он.

А еще Пригожин заявил, что после захвата украинских областей, началось их «разграбление» и «в сторону России вывозили технику, металл, оборудование».

«Не потому ли мы отступаем?» — Пригожин заявил о возможном ядерном ударе по Белгородской области РФ

“Наша «священная война» с теми, кто обижает русский народ, кто его пытается унизить, превратилась просто в рэкет, а вернее — в крысятничество, поднятое в ранг закона, в ранг национальной идеологии”, - выразил мнение он.

Также Пригожин убежден, что «никто не уничтожал 60 леопардов, это полная тотальная чушь» и что сейчас российская армия «отступает на Запорожском, Херсонском направлениях».

«ВСУ продавливают российскую армию, мы умываемся кровью, резервы никто не дает, управления никакого нет», — добавил он.

Что касается Донбасса, то по словам главы ЧВК, «Украина не бомбила его восемь лет, а обменивалась ударами с российской армией». Помимо этого, по его мнению, ВСУ не собирались нападать на РФ совместно с блоками НАТО.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Пригожин заявил о прорыве ВСУ на юге Украины:

«Можем остаться без армии» — Пригожин заявил о прорыве ВСУ на юге Украины

ВСУ движется к Крыму?

По данным правительства Великобритании, Россия направляет «значительные» ресурсы на защиту контроля над Крымом, так как контрнаступление Украины приносит успехи. Но сейчас ВСУ должны прорвать оборону армии РФ, написалNewsweek.

Российская армия прилагает «значительные усилия» для строительства оборонительных рубежей в тыловых районах на юге Украины, заявило минобороны Великобритании и добавило, что Москва сосредоточивает свое внимание на районах на пути к Крымскому полуострову. Командование РФ, вероятно, считает, что ВСУ «способна напрямую атаковать Крым».

По сообщению британского правительства, к северу от Армянска, города, расположенного недалеко от границы Крыма с Херсонской областью, построено около девяти километров оборонительных сооружений.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина может захватить Крым уже в конце лета.

«Вернув Крым, мы восстановим мир», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в феврале, в первую годовщину войны. «Это наша земля. Наш народ. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины».

«Возвращение Крыма под контроль Украины неизбежно», — заявили ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Украина ударила ракетами по мостам, ведущим в Крым:

Украина ударила ракетами по мостам, ведущим в Крым — Сальдо